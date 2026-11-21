Giáo viên các trường trên địa bàn xã Hòa Vang tham gia lớp tập huấn. Ảnh: XUÂN SƠN

Đây là hoạt động thuộc Chương trình thí điểm giáo dục công dân số và AI tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Hòa Vang năm 2026.

Lớp tập huấn có sự tham gia của 25 giáo viên đến từ Trường Tiểu học An Phước, Trường Tiểu học Hòa Phú và Trường THCS Ông Ích Đường. Các giáo viên này giảng dạy môn Toán - Tin, Tin học, có năng lực ứng dụng AI ở các môn học khác, cùng cán bộ quản lý phụ trách chuyển đổi số của các trường.

Lớp tập huấn tiếp nối đợt bồi dưỡng đại trà cho 218 giáo viên của xã vào ngày 7/11/2026. Mục tiêu của chương trình là hình thành đội ngũ giáo viên nòng cốt có đủ năng lực dẫn dắt nội dung giáo dục AI tại từng trường, đồng thời hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình triển khai.

Lớp học được tổ chức theo hướng thực hành, tập trung vào các nội dung trọng tâm: Khai thác công cụ AI phục vụ giảng dạy bảo đảm an toàn và chuẩn mực đạo đức; thiết kế hoạt động dạy học ứng dụng AI phù hợp với điều kiện thiết bị của từng trường, kể cả phương án không cần máy tính; xây dựng dự án AI gắn liền với thực tiễn địa phương; phát huy vai trò của giáo viên nòng cốt trong việc tổ chức dạy học AI tại nhà trường.

Theo UBND xã Hòa Vang, việc chủ động triển khai chương trình là một trong những giải pháp cụ thể hóa Quyết định số 959/QĐ-UBND của UBND xã về tăng cường quản lý, hạn chế sử dụng điện thoại và mạng xã hội đối với học sinh dưới 16 tuổi.

Hoạt động này đáp ứng yêu cầu triển khai Khung nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình đi theo hướng lấy giáo dục làm gốc: giúp học sinh chủ động sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm, thay vì chỉ áp dụng biện pháp cấm đoán.

Sau đợt tập huấn, từ ngày 23/11 đến 5/12/2026, các trường sẽ tổ chức dạy thực nghiệm các bài học lồng ghép giáo dục công dân số và AI, dưới sự dự giờ và đánh giá của tổ chuyên môn.