Ở môi trường nội trú, nơi học sinh sinh hoạt và học tập trung, các hoạt động Đoàn không chỉ tạo sân chơi mà còn góp phần gắn kết thầy cô với học trò. Đảm nhận vai trò Bí thư Đoàn trường, thầy Sơn Phúc Nguyên trở thành cầu nối, tập hợp học sinh tham gia nhiều hoạt động, từ hỗ trợ tuyển sinh đến tiếp sức mùa thi.

Từ cựu học sinh đến người thầy trên bục giảng

Thầy Sơn Phúc Nguyên từng là học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Huỳnh Cương.

Tốt nghiệp năm 2012, anh theo học ngành Sư phạm Vật lý tại Cần Thơ với mong muốn trở thành giáo viên và có cơ hội trở về công tác tại ngôi trường cũ.

Tuy nhiên, con đường trở về không diễn ra như mong đợi. Thời điểm anh tốt nghiệp, nhà trường chưa có nhu cầu tuyển thêm giáo viên Vật lý nên anh chưa thể thực hiện nguyện vọng giảng dạy tại đây.

Theo thầy Đặng Thanh Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Huỳnh Cương, sau khi tốt nghiệp đại học, anh Nguyên vẫn tìm cách gắn bó với trường thông qua công việc hợp đồng, ban đầu đảm nhận vị trí nhân viên phục vụ. Đến năm trước, khi nhà trường có nhu cầu bổ sung nhân sự ở vị trí thiết bị, anh được bố trí công việc phù hợp. Năm nay, anh chính thức được tuyển dụng vào biên chế.

Thầy Sơn Phúc Nguyên, Bí thư Đoàn Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT Huỳnh Cương (TP Cần Thơ).

Trải qua nhiều vị trí công việc khác nhau, anh Nguyên vẫn kiên trì ở lại, chờ đợi cơ hội được cống hiến cho ngôi trường mình từng theo học.

Chia sẻ về quyết định trở về, thầy Nguyên cho biết: “Điều thôi thúc tôi lớn nhất là tình cảm dành cho nơi từng gắn bó suốt những năm tháng học trò. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã định hướng theo ngành sư phạm và luôn mong muốn được trở lại đây làm việc. Với tôi, ngôi trường này giống như ngôi nhà của mình. Tôi có nhiều tình cảm, sự gắn bó về tinh thần nên luôn mong muốn được trở về để cống hiến”, thầy Nguyên chia sẻ.

Là người từng trải qua cuộc sống nội trú, thầy Nguyên hiểu những thay đổi mà học sinh phải thích nghi khi xa gia đình. Anh cũng chứng kiến sự chuyển mình của ngôi trường qua nhiều năm. Nếu trước đây, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, các dãy phòng học chủ yếu là nhà trệt, bán kiên cố, thấp và nóng thì hiện nay trường đã khang trang hơn, hệ thống điện, nước được đầu tư đầy đủ, có thêm nhà đa chức năng và nhiều không gian phục vụ hoạt động thể chất.

Với thầy Nguyên, trở lại trường không đơn thuần là được làm công việc mình yêu thích mà còn là cơ hội tiếp nối những giá trị từng được thầy cô vun đắp cho bản thân.

Người thầy trẻ gần gũi, tiếp thêm sự tự tin cho học sinh

Là giáo viên trẻ nhất trường, thầy Nguyên được giao phụ trách công tác Đoàn.

Đây là nhiệm vụ không ít áp lực khi anh gần như là cán bộ, giáo viên duy nhất trực tiếp đảm nhận các hoạt động Đoàn trong toàn trường.

Theo thầy Đặng Thanh Vũ, công việc của Bí thư Đoàn trường khá nhiều, phải quán xuyến hoạt động của học sinh toàn trường. Tuy nhiên, lợi thế của anh Nguyên là tuổi đời còn trẻ, từng là học sinh nội trú nên có sự gần gũi, thấu hiểu môi trường và tâm lý của các em.

“Đoàn có vai trò kết nối rất quan trọng. Nguyên còn trẻ, lại từng là học sinh của trường nên có sự gần gũi, gắn bó với các em. Đây cũng là một lợi thế trong quá trình triển khai các hoạt động. Dù công việc nhiều nhưng Nguyên luôn nhận được sự hỗ trợ, động viên từ học sinh”, thầy Vũ cho biết.

Học sinh tham gia các hoạt động thể thao sau giờ học.

Hiện Ban Chấp hành Đoàn trường có 15 thành viên, trong đó một Phó Bí thư và 14 thành viên đều là học sinh. Đây cũng là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho thầy Nguyên trong việc tổ chức phong trào, đồng thời giúp anh nắm bắt nhanh tâm tư, nguyện vọng của học sinh.

Không chỉ triển khai các hoạt động theo chương trình của Đoàn cấp trên, thầy Nguyên còn tham mưu nhà trường thực hiện một số hoạt động gắn với chuyển đổi số. Anh trực tiếp liên hệ với ngân hàng, đề xuất triển khai chi trả các khoản hỗ trợ cho học sinh qua tài khoản, đồng thời hướng dẫn các em sử dụng ngân hàng số an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân và cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo.

Sự gần gũi của thầy Nguyên còn thể hiện qua những việc làm thường ngày. Anh thường xuyên đến các phòng nội trú vào buổi chiều để thăm hỏi, trò chuyện, nắm bắt tình hình ăn ở, sinh hoạt của học sinh. Khi phát hiện các em chưa bảo đảm vệ sinh hoặc gặp khó khăn trong sinh hoạt, anh đều trực tiếp nhắc nhở, hướng dẫn.

“Học sinh dân tộc thiểu số tại trường có nhiều năng khiếu về thể thao, ca hát, múa nhưng một số em còn rụt rè, thiếu tự tin khi tham gia các hoạt động tập thể hoặc giao lưu bên ngoài. Vì vậy, tôi chú trọng tạo thêm sân chơi, cơ hội để các em tiếp xúc, thể hiện khả năng và dần cởi mở hơn”, thầy Nguyên nói.

Không chỉ trong các hoạt động tại trường, vào dịp hè, khi nhà trường cần lực lượng hỗ trợ tuyển sinh, tư vấn hoặc tổ chức kỳ thi, thầy Nguyên còn vận động học sinh tham gia. Nhiều em nhà ở xa nhưng vẫn sẵn sàng trở lại trường để hỗ trợ các hoạt động chung.

Em Dương Gia Thịnh, học sinh lớp 10A1, nhận xét thầy Nguyên là người vui tính, gần gũi và dễ giao tiếp. Nhờ vậy, học sinh cảm thấy thoải mái khi trò chuyện, chia sẻ những suy nghĩ, tâm tư của mình với thầy.

“Thầy cô trong trường thường xuyên động viên, nhất là những bạn mới vào còn bỡ ngỡ với môi trường nội trú. Nhờ vậy, chúng em nhanh chóng hòa nhập hơn, cũng đỡ nhớ gia đình, chuyên tâm cho việc học hơn”, Gia Thịnh chia sẻ.

Với thầy Nguyên, sự trưởng thành của học sinh không chỉ được đo bằng kết quả học tập mà còn ở việc các em ngày càng mạnh dạn, tự tin, biết chủ động trong cuộc sống. Bởi bản thân anh cũng từng là một học sinh nội trú, từng được thầy cô dìu dắt và tiếp thêm động lực để theo đuổi ước mơ.

Giờ đây, khi đứng ở vị trí người thầy, anh muốn tiếp tục trao đi những điều mình từng nhận được. Mái trường năm xưa đã trở thành nơi anh gửi gắm tình yêu nghề, còn những học sinh đang được anh đồng hành chính là động lực để hành trình trở về ấy thêm ý nghĩa.