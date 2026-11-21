Nhiều sinh viên phản đối hệ thống này vì lo ngại quyền riêng tư bị xâm phạm. Ảnh: Shutterstock.

Theo Haibao News, Đại học Nam Kinh (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) chi hơn 30 triệu nhân dân tệ (khoảng 116 tỷ đồng) lắp đặt hệ thống lớp học thông minh, có khả năng theo dõi “tỷ lệ ngẩng đầu” của sinh viên.

Cụ thể, 113 phòng học được lắp đặt nhiều camera, có chức năng điểm danh, ghi nhận tình trạng đi học muộn và theo dõi tỷ lệ ngẩng đầu hay cúi xuống của sinh viên. Giảng viên cho biết dữ liệu từ hệ thống sẽ được tính vào điểm đánh giá sinh viên. Những người bị đánh giá kém trong giờ học thậm chí có thể không được dự thi.

Thông tin thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều sinh viên phản đối hệ thống này vì lo ngại quyền riêng tư bị xâm phạm, đặc biệt là nguy cơ dữ liệu khuôn mặt bị nhà trường và công ty công nghệ thu thập.

Trước sức ép dư luận, đầu tháng 11, Đại học Nam Kinh ra thông báo khẳng định hệ thống lớp học thông minh sẽ không được sử dụng để theo dõi tỷ lệ ngẩng đầu của sinh viên. Nhà trường giải thích phương pháp dạy và học trong các lớp hiện nay rất đa dạng. Trường cũng cam kết hệ thống sẽ không thu thập dữ liệu sinh trắc học hoặc nhận diện khuôn mặt nếu chưa được cho phép.

Hệ thống lớp học thông minh sử dụng nhiều camera để theo dõi tỷ lệ chuyên cần, đi học muộn và tỷ lệ học sinh ngẩng đầu lên. Ảnh: Sohu.

Theo ông Xing Bingqi, Giám đốc Viện Nghiên cứu Giáo dục Thế kỷ 21 (Trung Quốc), việc dùng công nghệ để giám sát tư thế của sinh viên là cách quản lý mang tính hình thức. Ông cho rằng việc sinh viên ngẩng đầu trong lớp không đồng nghĩa họ đang tập trung theo dõi nội dung bài giảng.

“Nếu bài giảng không hấp dẫn, việc nhà trường dùng công nghệ để buộc sinh viên ngẩng đầu nghe giảng hoặc ngồi ở những hàng ghế đầu cũng không giúp cải thiện chất lượng giảng dạy”, ông Xing nhận định.

Đại học Nam Kinh không phải trường đầu tiên tại Trung Quốc sử dụng công nghệ để giám sát hoạt động trong lớp học. Năm 2024, Đại học Sư phạm Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, triển khai hệ thống ghi nhận và phân tích các hoạt động tương tác giữa giảng viên và sinh viên.

Năm ngoái, Đại học Khoa học và Công nghệ Mỏ Trung Quốc (tỉnh Giang Tô) cũng giới thiệu nền tảng lớp học thông minh có chức năng điểm danh, theo dõi tình hình học tập của sinh viên. Hệ thống còn có thể chuyển lời nói thành văn bản theo thời gian thực và nhận diện các từ ngữ nhạy cảm.

Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ để đánh giá hoạt động trong lớp học cũng bộc lộ những hạn chế.

Theo báo cáo đăng tải hồi tháng 6 trên cổng thông tin giáo dục cernet.edu.cn, giảng viên tại một trường đại học Trung Quốc (không nêu tên) bị đánh giá giảng dạy kém sau khi hệ thống AI trong lớp ghi nhận sinh viên cúi đầu sử dụng điện thoại tổng cộng 300 lần trong giờ học. Tuy nhiên, thực tế, các sinh viên dùng điện thoại để tra cứu tài liệu, chuẩn bị cho phần thảo luận nhóm.

Một trường hợp khác, hệ thống AI gắn nhãn “rối loạn chú ý” cho một sinh viên vì camera ghi lại hình ảnh người này cúi đầu trong suốt buổi học. Trên thực tế, sinh viên chỉ đang cúi xuống ghi chép bài.