Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tặng cô giáo Hoàng Thị Hiền. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin cho biết, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã tặng Bằng khen cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường mầm non Phú Sơn (Nghệ An) vì đã có hành động dũng cảm, không quản nguy hiểm cứu học sinh trong tình huống nguy cấp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp của nhà giáo, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong ngành giáo dục.

Đến thăm, động viên và trực tiếp trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tặng cô giáo Hoàng Thị Hiền, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh bày tỏ sự xúc động, khâm phục trước hành động dũng cảm, quên mình vì học trò của cô.

Theo Thứ trưởng, sự hy sinh của cô Hiền thể hiện lòng dũng cảm và minh chứng cho tình yêu thương và trách nhiệm của người giáo viên đối với học trò khi cô đã “che chở, bảo vệ học trò của mình bằng tất cả trái tim”.

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng cũng gửi lời chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đến cô giáo và động viên, mong cô luôn giữ vững nghị lực, tinh thần lạc quan, tích cực điều trị và sớm phục hồi sức khỏe.

Cô giáo Hoàng Thị Hiền cho biết, sự quan tâm, thăm hỏi, động viên của gia đình, đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh là nguồn động lực lớn giúp cô kiên trì trong quá trình điều trị.

Trước đó, chiều 28/8, tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, Nghệ An, trong tình huống phát hiện một học sinh 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường đúng lúc có xe tải đi tới, cô Hiền đã lao theo, ôm lấy học trò và đưa em thoát khỏi nơi nguy hiểm, nhưng bản thân cô bị xe tải cán qua hai chân và bị thương rất nặng. Sau đó, cô buộc phải cắt cụt cẳng chân, trải qua nhiều lần phẫu thuật để bảo toàn tính mạng.

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), từ đầu tháng 10, cô Hoàng Thị Hiền được chuyển về Bệnh viện đa khoa Cửa Đông (Nghệ An) để tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng. Theo bác sĩ CKII Thái Doãn Công, người phụ trách điều trị chính, sức khỏe và tinh thần của cô hiện có những chuyển biến tích cực. Dự kiến, cô có thể xuất viện và tiếp tục tập luyện phục hồi chức năng tại nhà.