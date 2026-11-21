Hòa chung không khí hân hoan của cả nước hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 19/11, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Sông Lam long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 kết hợp giao lưu giải bóng chuyền trong không khí vui tươi, phấn khởi và đầy ý nghĩa.

Đây là dịp để tập thể cùng ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ giáo viên trong công tác đào tạo lái xe. Không chỉ truyền đạt kiến thức lý thuyết, hướng dẫn kỹ năng thực hành, giáo viên còn góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của học viên khi tham gia giao thông.

Ông Lê Mạnh Hải - Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyên Hải.

Điểm nhấn của chương trình là giải bóng chuyền giao lưu với những trận đấu sôi nổi, các pha bóng đẹp mắt và tinh thần thi đấu đoàn kết. Hoạt động tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự gắn bó giữa các thành viên, góp phần xây dựng môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Nhân dịp này, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Sông Lam gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến đội ngũ giáo viên, cán bộ và nhân viên; đồng thời động viên mỗi cá nhân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết với nghề, không ngừng nâng cao chất lượng công tác đào tạo.

Tặng hoa cho các giáo viên tại trung tâm.

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Sông Lam được Công ty TNHH Phú Nguyên Hải đầu tư xây dựng tại xã Hưng Nguyên, Nghệ An. Trên diện tích gần 6 ha, trung tâm được đầu tư hệ thống sân tập, sân sát hạch riêng biệt, phòng học lý thuyết, khu thực hành và các hạng mục phụ trợ. Phương tiện phục vụ đào tạo các hạng A, A1, B và C1 được đầu tư nhằm hỗ trợ học viên làm quen với thao tác điều khiển xe, rèn luyện kỹ năng và thực hành các bài tập theo chương trình.

Không gian học tập được quy hoạch theo hướng xanh, sạch, thông thoáng, tạo môi trường thân thiện cho học viên trong suốt quá trình học lý thuyết, luyện tập và sát hạch. Với năng lực đào tạo đáp ứng tới 2.000 học viên, trung tâm hướng đến phục vụ nhu cầu học lái xe ngày càng tăng tại Nghệ An và khu vực lân cận.

Thi đấu bóng chuyền mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất chỉ là một trong những điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo. Trung tâm chú trọng đội ngũ giáo viên có chuyên môn, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn học viên nắm vững kiến thức, thành thạo kỹ năng điều khiển phương tiện và nâng cao khả năng xử lý tình huống.

Đặc biệt, học viên được định hướng nhận thức rằng mục tiêu của việc học lái xe không chỉ là vượt qua kỳ sát hạch để được cấp giấy phép lái xe, mà còn là hình thành thói quen tuân thủ pháp luật, tôn trọng những người cùng tham gia giao thông và chủ động bảo đảm an toàn.

Với tinh thần “Đoàn kết – Năng động – Phát triển”, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Sông Lam hướng đến xây dựng tập thể vững mạnh, nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần đào tạo những người lái xe có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm với cộng đồng.