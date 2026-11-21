Từ giảng đường tới biên cương

Năm 2009, Nguyễn Văn Tiến tốt nghiệp Học viện Khoa học Quân sự và “bén duyên” với lực lượng Bộ đội Biên phòng khi nhận công tác tại Đồn Biên phòng Tiên Hải, BĐBP tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang). Năm 2015, anh được điều động công tác về Khoa quân sự, Trường Trung cấp Biên phòng 2 (nay là Trường Cao đẳng Biên phòng). Để đáp ứng công tác giảng dạy, tháng 12-2024, Thiếu tá Nguyễn Văn Tiến nhận quyết định đi thực tế tại Đồn Biên phòng La Êê, BĐBP tỉnh Quảng Nam (nay là BĐBP thành phố Đà Nẵng). Đây là xã biên giới xa xôi, khó khăn nhất của huyện Nam Giang lúc bấy giờ.

Trung tá Nguyễn Văn Tiến trao học bổng cho học sinh khó khăn trên địa bàn xã La Êê.

Những ngày ở La Êê là những ngày Trung tá Nguyễn Văn Tiến chứng kiến và trực tiếp tham gia xây đắp tình quân dân nơi biên giới. Trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 10-2025 khiến con đường độc đạo từ Quốc lộ 14D vào trung tâm xã La Êê bị sạt lở. La Êê trở thành ốc đảo khi không một phương tiện cơ giới nào có thể tiếp cận. Lần đó, trong xã có 2 phụ nữ sinh khó nhưng đường bị sạt, 10 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê cùng dân quân xã khênh cáng, vượt rừng trong đêm tối để ra đường trung tâm xã Chaval cách đó hơn 30km cấp cứu.

Mưa lũ, sạt lở kéo dài khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, Trung tá Nguyễn Văn Tiến đã tham mưu cho cấp ủy đơn vị vận động các nhà hảo tâm ủng hộ 5 tấn gạo hỗ trợ người dân ở La Êê. Có gạo, nhưng đường vẫn chưa thông. Những con đường đất ngấm nước cả tháng trở nên nhão nhoét, có nơi bùn ngập đầu gối, thế nhưng cũng không làm khó được những người lính biên phòng. Trung tá Nguyễn Văn Tiến không quản ngại vất vả cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đội mưa, vượt núi giúp bà con gùi gạo về nhà.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê giúp gia đình ông Pơlong Ban thu hoạch lúa.

Ở nơi biên giới xa xôi, mọi thứ đều thiếu, chỉ có tình quân dân luôn đong đầy. Mặc dù công việc ở đơn vị bộn bề trong khi quân số phải tăng cường xây dựng trường liên cấp, thế nhưng khi hộ dân ở thôn Đắc Ngol bị lốc xoáy làm tốc mái, Trung tá Nguyễn Văn Tiến đã nhanh chóng cùng mọi người có mặt giúp dựng lại nhà. Trung tá Nguyễn Văn Tiến không quên được ánh mắt rưng rưng của ông Pơlong Ban (thôn Pa Lan, xã La Êê) khi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê đến giúp gia đình thu hoạch lúa. Thực ra, ân tình giữa gia đình ông Pơlong Ban và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê đã có từ lâu. Ông Pơlong Ban bị liệt 2 chân nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Năm 2023, con trai ông là Pơlong Trọng Xuân được Đồn Biên phòng La Êê nhận đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng” khi mới 7 tuổi. Vì còn nhỏ, Xuân vẫn ở cùng cha mẹ. Đến năm học 2025 - 2026, Đồn Biên phòng La Êê đón em về đơn vị để trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng. Mỗi lần Xuân về thăm nhà, thấy con ngoan ngoãn, lễ phép, ông Pơlong Ban càng tin tưởng và luôn dặn con trai phải nỗ lực học tập, không chỉ để vươn xa hơn mà còn để không phụ công chăm sóc, nuôi dưỡng của bộ đội.

Và những bài học từ thực tiễn

Trung tá Đinh Công Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng La Êê, cho biết: “Trung tá Nguyễn Văn Tiến là cán bộ toàn diện cả quân sự và chính trị. Đồng chí luôn sâu sát cơ sở, không quản ngại gian khó, thực hiện nhiệm vụ như một người “học việc”. Đặc biệt, đồng chí đã vận dụng linh hoạt những lý luận quân sự, chính trị sắc bén vào xử lý các tình huống thực tiễn tại địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng và giữ vững bình yên nơi biên cương”.

Đồn Biên phòng La Êê vận động nhà hảo tâm hỗ trợ lương thực cho người dân trên địa bàn dịp mưa lũ cuối năm 2025.

Trung tá Nguyễn Văn Tiến luôn trách nhiệm, nhiệt tình với các phong trào, hoạt động giúp dân của đơn vị. Đây là lúc anh cảm nhận rõ nhất công tác vận động quần chúng trong xây dựng nền biên phòng toàn dân. Anh cũng hiểu rằng, đi thực tế tại đơn vị là quá trình rèn luyện năng lực tham mưu, tổ chức công tác Đảng, công tác chính trị. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, anh dần nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

“Tất cả những việc tôi đã trải qua tại Đồn Biên phòng La Êê trở thành là những bài học kinh nghiệm về công tác vận động quần chúng từ thực tiễn, để khi đứng trên bục giảng tôi có thể tự tin truyền đạt lại cho các học viên- những người sẽ gắn bó với biên giới”- Trung tá Nguyễn Văn Tiến chia sẻ. Những kết quả đáng nhớ sau gần 2 năm đi công tác tại đơn vị là anh đã đến được tất cả các cột mốc do Đồn quản lý. Việc thường xuyên có mặt tại địa bàn giúp anh nắm chắc tình hình, được người dân tin tưởng, nhớ tên và niềm nở chào hỏi mỗi khi gặp.

Trung tá Nguyễn Văn Tiến (thứ hai từ phải sang) tham gia tuần tra mốc 704 (thuộc xã La Êê, thành phố Đà Nẵng).

Những trải nghiệm tại biên giới giúp Trung tá Nguyễn Văn Tiến hiểu sâu hơn trách nhiệm của người chỉ huy đồn biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Gần 2 năm ở Đồn Biên phòng La Êê, Trung tá Nguyễn Văn Tiến đã thực sự trưởng thành qua từng công việc cụ thể. Những chuyến tuần tra, những lần giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, những buổi vận động quần chúng hay công việc tham mưu tại đơn vị đã giúp người thầy giáo hiểu sâu hơn về thực tiễn công tác biên phòng. Câu nói “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” là nội dung trong bài giảng đã được anh cảm nhận qua chính những việc làm hằng ngày.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy BĐBP thành phố Đà Nẵng, cho biết: “Hiện tại, Trường Cao đẳng Biên phòng có 4 cán bộ, giáo viên đi thực tế tại 4 đồn biên phòng tuyến núi thuộc Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi tạo điều kiện tốt nhất để các cán bộ, giáo viên thực hiện nhiệm vụ. Những trải nghiệm tại cơ sở sẽ trở thành vốn sống, tư liệu thực tế để các cán bộ, thầy giáo mang quân hàm xanh bổ sung vào bài giảng, góp phần đào tạo những cán bộ biên phòng có kiến thức, bản lĩnh và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở địa bàn biên giới”.