Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Viện Đào tạo và Nghiên cứu xuất sắc.

Mở rộng hợp tác, hướng tới phát triển bền vững

Đây là lễ khai giảng khóa đào tạo sau đại học đầu tiên của Viện kể từ khi thành lập. Trong đợt tuyển sinh đầu tiên, IEER có hơn 150 học viên cao học và 9 nghiên cứu sinh trúng tuyển. Kết quả này cho thấy sức hút bước đầu của các chương trình đào tạo, đồng thời đặt nền móng cho việc phát triển nguồn nhân lực trình độ cao trong những lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Được định hướng phát triển theo mô hình đào tạo gắn với nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và chuyển giao tri thức, IEER từng bước xây dựng hệ thống chương trình đào tạo ở cả ba trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Hiện Viện có chương trình Cử nhân và Cử nhân tài năng ngành Công nghệ sinh học, 8 chương trình đào tạo thạc sĩ và 3 chương trình đào tạo tiến sĩ thuộc các lĩnh vực Công nghệ sinh học, Thú y và Khoa học môi trường. Đáng chú ý, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật cơ điện tử và Khoa học vật liệu là những ngành thuộc danh mục được hưởng học bổng Chính phủ, góp phần mở rộng cơ hội học tập và thu hút người học ở các lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Đối với đào tạo sau đại học, Viện định hướng gắn quá trình học tập, nghiên cứu của học viên và nghiên cứu sinh với các nhóm nghiên cứu, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và nhu cầu thực tiễn. Qua đó, người học không chỉ được trang bị kiến thức chuyên sâu mà còn có cơ hội tham gia nghiên cứu, phát triển tư duy sáng tạo, năng lực nghiên cứu độc lập và khả năng ứng dụng tri thức.

Cùng với đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục được Viện chú trọng. Hiện IEER đang triển khai 4 đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo và 1 đề tài cấp tỉnh. Trong năm 2026, đội ngũ nhà khoa học đã công bố 45 bài báo quốc tế, 52 bài báo trong nước, 2 kỷ yếu hội nghị và 1 sách tham khảo; đồng thời xuất bản 1 tạp chí chuyên ngành của Viện.

Các hội nghị, hội thảo chuyên môn và hoạt động về liêm chính khoa học được tổ chức nhằm thúc đẩy trao đổi học thuật, nâng cao nhận thức về đạo đức nghiên cứu, xây dựng môi trường khoa học nghiêm túc, minh bạch. Viện cũng đại diện Đại học Thái Nguyên dẫn dắt Mạng lưới Công nghệ sinh học nông nghiệp phía Bắc, góp phần kết nối các cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu và đơn vị liên quan.

TS Nguyễn Văn Tảo - Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại chương trình.

Trong chiến lược phát triển, IEER xác định hợp tác trong nước và quốc tế là một trong những động lực nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Về hợp tác quốc tế, Viện đã thiết lập kết nối với đối tác thuộc Đại học Kyushu (Nhật Bản), đồng thời làm việc với Đại học Quốc gia Gyeongsang và Đại học Chosun (Hàn Quốc). Đây là cơ sở để thúc đẩy các chương trình nghiên cứu chung, trao đổi học thuật, kết nối chuyên gia và mở rộng cơ hội hợp tác đào tạo.

Trong nước, Viện mở rộng quan hệ với doanh nghiệp, bệnh viện, hợp tác xã và các địa phương như Đồng Phúc, Yên Bình, Tân Cương, Văn Lăng. Các hoạt động hợp tác hướng tới giải quyết những vấn đề thực tiễn, xây dựng địa bàn thực nghiệm và thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất, đời sống.

Giai đoạn 2026–2030, Viện đặt mục tiêu phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, nâng cao chất lượng công bố khoa học, đồng thời chú trọng tạo ra sản phẩm công nghệ, tài sản trí tuệ và các giải pháp có khả năng ứng dụng. Việc đầu tư, khai thác hiệu quả hệ thống phòng thí nghiệm, trang thiết bị và hạ tầng nghiên cứu dùng chung cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Phát huy thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực

Được thành lập ngày 6/10/2025 theo Nghị quyết số 128/NQ-HĐĐHTN của Hội đồng Đại học Thái Nguyên, Viện Đào tạo và Nghiên cứu xuất sắc hướng tới phát huy thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực của Đại học Thái Nguyên.

Lễ khai giảng khóa sau đại học đầu tiên không chỉ mở ra chặng đường đào tạo mới mà còn thể hiện quyết tâm của Viện trong xây dựng môi trường học thuật chất lượng cao, lấy chất lượng đào tạo, liêm chính học thuật và năng lực thực chất của người học làm trọng tâm. Đây cũng là nền tảng để IEER từng bước khẳng định vai trò trong đào tạo nhân lực trình độ cao, phát triển khoa học, công nghệ và phục vụ phát triển kinh tế – xã hội khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

PGS.TS Nguyễn Phú Hùng - Viện trưởng Viện Đào tạo và Nghiên cứu xuất sắc - Đại học Thái Nguyên.

Phát biểu tại chương trình, TS Nguyễn Văn Tảo - Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Viện Đào tạo và Nghiên cứu xuất sắc.

TS Nguyễn Văn Tảo đề nghị, Viện sớm xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2026 –2030, tầm nhìn đến 2035; chọn lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên không dàn trải, có đội ngũ dẫn dắt và dự kiến kế hoạch, sản phẩm cụ thể.

Lấy chất lượng đào tạo sau đại học làm nền tảng uy tín; tổ chức đào tạo nghiêm túc ngay từ khóa đầu, giữ liêm chính học thuật, gắn luận văn/luận án với đề tài khoa học và nhu cầu thực tiễn theo chuỗi (đề tài – luận văn/luận án – bài báo quốc tế – chuyển giao tri thức).

Bên cạnh đó, Viện cũng cần phát triển đội ngũ và các nhóm nghiên cứu mạnh; thu hút chuyên gia, kết hợp bồi dưỡng cán bộ trẻ, huy động nhà khoa học toàn đại học tham gia nhiệm vụ.

Đồng thời, nghiên cứu gắn với bài toán của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; nâng cao giá trị nông sản, phát triển dược liệu, bảo vệ môi trường. Hình thành nhóm nghiên cứu chung, cùng hướng dẫn nghiên cứu sinh, cùng nghiên cứu, công bố chung, xây dựng mô hình quản trị hiện đại, quản trị số và khai thác hiệu quả phòng thí nghiệm dùng chung.

Đại học Thái Nguyên cam kết sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực, cơ chế linh hoạt để Viện phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và triển khai nhiệm vụ khoa học theo đặt hàng.