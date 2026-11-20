Đặc thù nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Đặc công đòi hỏi những người thầy phải lăn lộn nhiều trên thao trường, bãi tập, vượt qua mọi vất vả và cả sự hiểm nguy. Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh về những người thầy đặc công - "người thầy đặc biệt”.

Chỉ huy Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (Quân chủng Hải quân) điều chỉnh tác phong cho chiến sĩ.

Chỉ huy Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 quán triệt, dặn dò bộ đội bảo đảm an toàn trước khi huấn luyện.

Kiểm tra trang thiết bị của bộ đội trước khi huấn luyện.

Chiến đấu viên giàu kinh nghiệm của Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công) thực hiện động tác mẫu cho chiến đấu viên trẻ.

Chiến đấu viên dày dạn kinh nghiệm của Lữ đoàn Đặc công biệt động 1 (Binh chủng Đặc công) hướng dẫn động tác võ thuật cho chiến đấu viên trẻ.

Thường xuyên giao lưu, luyện tập võ thuật cùng chiến đấu viên trẻ.

Không chỉ cùng huấn luyện, những "người thầy" tại Lữ đoàn Đặc công biệt động 1 còn thường xuyên giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Cán bộ, giảng viên Trường Sĩ quan Đặc công (Binh chủng Đặc công) trao "hoa bắn giỏi" động viên học viên.

Những người thầy Trường Sĩ quan Đặc công (Binh chủng Đặc công) đồng hành, hỗ trợ học viên thực hiện sáng kiến, cải tiến.