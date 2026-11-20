Người thầy đặc công
Ở các nhà trường, đơn vị đặc công, không chỉ đội ngũ giáo viên, cán bộ trực tiếp lên lớp giảng dạy, huấn luyện cho bộ đội, mà các chiến đấu viên giàu kinh nghiệm cũng như những người thầy, tham gia trợ giảng, làm mẫu, truyền đạt kinh nghiệm, hướng dẫn chiến sĩ và các chiến đấu viên trẻ.
Đặc thù nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Đặc công đòi hỏi những người thầy phải lăn lộn nhiều trên thao trường, bãi tập, vượt qua mọi vất vả và cả sự hiểm nguy. Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh về những người thầy đặc công - "người thầy đặc biệt”.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nguoi-thay-dac-cong-1065414