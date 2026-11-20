Trong 20 năm hoạt động, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, khám phá, ứng dụng STEAM và bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Bước vào giai đoạn mới, nhà trường được yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời phát huy vai trò hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở mầm non trên địa bàn phường Phú Diễn.

Năm 2006, Trường Mầm non Mai Dịch được thành lập theo Quyết định số 1479/QĐ-UBND của UBND quận Cầu Giấy. Những ngày đầu, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên còn mỏng. Nhà giáo Vũ Thanh Thanh được giao làm Hiệu trưởng đầu tiên, cùng nhà giáo Nguyễn Thúy Hạnh và 6 giáo viên, nhân viên bắt tay chuẩn bị các điều kiện hoạt động. Tháng 1-2007, trường chính thức đón 100 trẻ với tổng số 18 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Vương Hương Giang trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho Ban Giám hiệu trường mầm non chất lượng cao Mai Dịch. Ảnh: Quỳnh Anh

Từ những điều kiện ban đầu còn hạn chế, nhà trường từng bước đầu tư, hoàn thiện môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng chuyên môn. Tháng 12-2009, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; tháng 8-2017, được UBND thành phố Hà Nội công nhận đạt tiêu chí trường mầm non chất lượng cao. Năm 2019 và năm 2024, trường được trao tặng Huân chương Lao động, cùng nhiều hình thức khen thưởng của các cấp, các ngành.

Các đồng chí lãnh đạo phường Phú Diễn chúc mừng Trường Mầm non chất lượng cao Mai Dịch kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Ảnh: Quỳnh Anh

Theo cô giáo Nguyễn Thị Vượng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, với đặc thù bậc học mầm non, nhà trường chú trọng đồng thời các nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục; từ bảo đảm dinh dưỡng, sức khỏe, giấc ngủ đến tổ chức hoạt động học tập, vui chơi phù hợp với từng độ tuổi. Mục tiêu đặt ra không chỉ là giúp trẻ hình thành những kỹ năng ban đầu mà còn tạo điều kiện để các em phát triển thể chất, nhận thức, tình cảm và khả năng giao tiếp.

Cô giáo Nguyễn Thị Vượng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trình bày diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Quỳnh Anh

Đặc biệt, Trường Mầm non chất lượng cao Mai Dịch tăng cường các hình thức học thông qua vui chơi, khám phá và trải nghiệm. Các hoạt động nghệ thuật, tìm hiểu khoa học, STEAM, vận động thể chất, làm quen tiếng Anh và tham quan trải nghiệm được đưa vào chương trình nhằm tạo cơ hội để trẻ quan sát, thực hành, tương tác với môi trường xung quanh. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức theo hướng thụ động, trẻ được khuyến khích đặt câu hỏi, tự tìm tòi và thể hiện suy nghĩ, khả năng của mình.

Nhà trường cũng chú trọng tôn trọng sự khác biệt giữa các cá nhân, quan tâm đến khả năng, sở thích và nhịp độ phát triển của từng trẻ. Điều này đòi hỏi giáo viên không chỉ vững chuyên môn mà còn phải hiểu tâm lý lứa tuổi, biết quan sát, lắng nghe và lựa chọn cách tổ chức hoạt động phù hợp. Chất lượng giáo dục vì thế được thể hiện qua từng giờ học, giờ chơi, cách chăm sóc và sự tiến bộ của trẻ, chứ không chỉ ở điều kiện cơ sở vật chất hay các danh hiệu thi đua.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Diễn Nguyễn Lê Hoàng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Quỳnh Anh

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Diễn Nguyễn Lê Hoàng ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường. Đồng chí nhấn mạnh, thành quả đáng quý không chỉ là các danh hiệu, phần thưởng mà còn là niềm tin của phụ huynh, sự trưởng thành của các thế hệ học sinh và chất lượng đội ngũ nhà giáo. Đây là những yếu tố làm nên uy tín của một cơ sở giáo dục.

Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng đề nghị nhà trường tiếp tục giữ gìn truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển, xây dựng tập thể đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm, sáng tạo, lấy tình yêu thương và sự tôn trọng trẻ làm giá trị cốt lõi. Cùng với đó, cần không ngừng đổi mới phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục; phát huy hiệu quả mô hình trường chất lượng cao, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hiện đại, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm. Đặc biệt, nhà trường cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có phẩm chất, năng lực, chuyên môn vững vàng và tinh thần đổi mới.

Một nhiệm vụ được lãnh đạo phường nhấn mạnh là phát huy vai trò tiên phong của nhà trường trong hỗ trợ chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa những mô hình, phương pháp giáo dục hiệu quả tới các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn. Đây cũng là yêu cầu gắn với vị trí của Trường Mầm non chất lượng cao Mai Dịch trong hệ thống giáo dục địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Từ địa bàn phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy trước đây, nay thuộc phường Phú Diễn, nhà trường được kỳ vọng tiếp tục phát huy những giá trị đã xây dựng, đóng góp tích cực hơn vào chất lượng giáo dục chung.

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non chất lượng cao Mai Dịch Nguyễn Thị Vượng cho biết, trong giai đoạn tiếp theo, nhà trường xác định tiếp tục giữ vững các giá trị cốt lõi “Tâm huyết - Sáng tạo - Yêu thương - Chất lượng”; nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận các phương pháp giáo dục tiên tiến và xây dựng trường học hạnh phúc.

Nhân dịp này, Trường Mầm non chất lượng cao Mai Dịch vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Việc duy trì chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, xây dựng đội ngũ có năng lực và thực hiện tốt vai trò hỗ trợ chuyên môn cho các trường trên địa bàn sẽ là những nhiệm vụ quan trọng để Trường Mầm non chất lượng cao Mai Dịch tiếp tục khẳng định vị trí trong giai đoạn phát triển mới.