Ngày 20/11, Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập (1991-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên trao phần thưởng cho đại diện nhà trường. Theo Quyết định số 1962/QĐ-CTN ngày 14/11, đây là sự ghi nhận những thành tích của trường trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển chương trình giáo dục Cambridge, góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục Thủ đô giai đoạn 2021-2026.

Tiến sĩ Đoàn Trung Kiên – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai cho Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu.

Tại buổi lễ, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy nhìn lại hành trình xây dựng trường từ những ngày đầu thành lập năm 1991. Khi đó, Nguyễn Siêu chỉ có 5 lớp với 132 học sinh. Trải qua 8 lần chuyển địa điểm, trường từng bước mở rộng quy mô, xây dựng đội ngũ và phát triển chương trình giáo dục.

Đến nay, sau 32 khóa tốt nghiệp, nhà trường có 4.088 học sinh trưởng thành. Năm học 2026-2027, trường có 60 lớp với 1.758 học sinh, tăng hơn 12 lần so với thời điểm thành lập.

Trong quá trình phát triển, Nguyễn Siêu xác định gìn giữ nếp làm thầy, đạo làm người và tinh thần "Đạo học không lối tắt", lấy học thật, làm thật làm giá trị cốt lõi. Từ nền tảng này, trường từng bước đạt chuẩn quốc gia, trở thành trường chất lượng cao, mở rộng hợp tác quốc tế.

Một dấu mốc đáng chú ý là việc Nguyễn Siêu được tổ chức High Performance Learning (HPL, Vương quốc Anh) công nhận danh hiệu World Class School (Trường học đẳng cấp thế giới). Theo nhà trường, đây là trường phổ thông đầu tiên tại Việt Nam đạt danh hiệu này.

Ba thế hệ lãnh đạo, những người đã cùng đặt nền móng, vun đắp và tiếp nối hành trình 35 năm của Trường Nguyễn Siêu.

Song song với phát triển chương trình giáo dục, trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản trị và dạy học. Từ năm 2014, Nguyễn Siêu được công nhận là Microsoft Showcase School. Nhà trường cũng tự phát triển phần mềm quản trị, vận hành Hệ sinh thái số NSS Digital Ecosystem với nền tảng NSS Connect, hướng tới mô hình "một định danh - một dữ liệu - một trải nghiệm".

Đây là một trong những hướng triển khai của trường nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Công nghệ được ứng dụng trong quản lý, kết nối thông tin và hỗ trợ hoạt động dạy học.

Ở lĩnh vực hội nhập, trường phát triển mô hình giáo dục song ngữ, hướng tới đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, phù hợp định hướng tại Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo số liệu nhà trường công bố, kết quả các kỳ thi Cambridge năm 2026 của học sinh cả ba bậc học đều vượt mặt bằng thế giới. Đáng chú ý, 50% giáo viên đồng giảng dạy chương trình quốc tế là người Việt Nam. Nhà trường đánh giá đây là kết quả cho thấy năng lực của đội ngũ giáo viên trong nước khi tham gia triển khai các chương trình giáo dục quốc tế.

35 năm là hành trình của những người đặt nền móng, những người bền bỉ vun đắp và những thế hệ tiếp bước.

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm, Nhà giáo Dương Thị Thịnh, một trong những người sáng lập trường, bày tỏ biết ơn các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã đồng hành trong suốt 35 năm. Bà cho rằng những thành quả hiện nay được tạo nên từ sự chung sức, đóng góp của nhiều thế hệ, đặc biệt trong giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn.

Chương trình nghệ thuật sử thi "Hồng Hạc bay lên" với ba phần "Gieo mầm - Vươn mình - Tỏa bóng" cũng được tổ chức nhân dịp này, tái hiện hành trình hình thành và phát triển của trường. Chương trình kết nối đồng thời tại ba điểm cầu Phương Đình, Nguyễn Siêu và Lạc Hồng, với sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, các ca sĩ là cha mẹ học sinh, cựu học sinh và học sinh nhà trường.

Chương trình nghệ thuật sử thi “Hồng Hạc bay lên”, được dàn dựng với cấu trúc ba chương: “Gieo mầm – Vươn mình – Tỏa bóng”.

Bước sang giai đoạn mới, Nguyễn Siêu đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái số, tăng cường ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời giữ gìn những giá trị giáo dục đã được xây dựng qua nhiều thế hệ.

Với phương châm "Từ tư duy đến hành động", nhà trường hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển năng lực hội nhập và thích ứng với những thay đổi của thời đại. Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai là dấu mốc ghi nhận chặng đường đã qua, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới và phát triển trong những năm tiếp theo.