21h, khi con trai đã ngủ, Lê Âu Ngân Anh mới có thời gian ngồi xuống, tiếp tục viết bài nghiên cứu và luận án tiến sĩ. Một ngày của cô xoay quanh giảng đường, công việc quản lý và gia đình, đôi khi khiến cô cảm thấy mình như một “siêu nhân”.

Ít ai biết rằng Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 từng khá nhút nhát, ngại nói trước đám đông, thậm chí phải viết sẵn từng câu cho buổi đứng lớp đầu tiên. Nhờ cơ duyên sau khi du học trở về, Ngân Anh dần gắn bó với nghề giáo. Hiện, cô vừa giảng dạy, vừa đảm nhận công tác quản lý và xem giáo dục là con đường muốn gắn bó lâu dài.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Tri thức - Znews có dịp trò chuyện với ThS Lê Âu Ngân Anh, lắng nghe cô chia sẻ về hành trình đến với nghề giáo, những áp lực khi một hoa hậu đứng trên bục giảng và những định hướng sự nghiệp của cô trong tương lai.

Hoa hậu, ThS Lê Âu Ngân Anh trở thành giảng viên sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Anh.

Phản ứng của sinh viên khi hoa hậu đi dạy học

- Chắc hẳn nhiều người chỉ biết Hoa hậu Ngân Anh đi dạy qua những video chị chia sẻ gần đây, dù chị đã gắn bó với công việc này khá lâu. Điều gì khiến chị quyết định chia sẻ một cuộc sống rất khác như vậy?

Trong khoảng 3 năm đầu gắn bó với giáo dục, tôi gần như không đăng tải nội dung về công việc giảng dạy. Khi mới được giao vị trí giảng viên đại học ở tuổi 24, tôi cảm thấy tự hào và từng chia sẻ niềm vui ấy. Tuy nhiên, tôi muốn tập trung hoàn thành những yêu cầu chuyên môn cơ bản trước khi chia sẻ nhiều hơn về công việc.

Thời gian gần đây, tôi cùng chồng bắt đầu xây dựng kênh mạng xã hội với mục đích lưu giữ những kỷ niệm cho con và gia đình. Tôi nghĩ ngoài vai trò làm mẹ, công việc của mình cũng có nhiều điều thú vị để chia sẻ, từ giảng dạy đến công tác quản lý tại trường đại học.

Sinh viên hiện nay cũng rất gắn bó với mạng xã hội. Khi đến lớp, chính các bạn chủ động rủ tôi quay TikTok, thực hiện những video ngắn. Dần dần, tôi cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc này. Những video ấy vừa là cách lưu giữ kỷ niệm, vừa phản ánh một phần cuộc sống và công việc hàng ngày của tôi.

Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 hiện là Phó trưởng khoa, phụ trách Khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn tại trường Đại học Hoa Sen.

- Qua những video ấy, nhiều người cũng tò mò về hành trình đến với giảng đường của chị. Điều gì đã đưa chị đến với công việc này?

Đây là một cơ duyên. Cuối năm 2019, sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Anh chuyên ngành Quản trị sự kiện quốc tế, tôi trở về Việt Nam. Đúng thời điểm đó, trường Đại học Hoa Sen mở ngành Quản trị sự kiện và có lời mời tôi tham gia giảng dạy.

Tuy nhiên, dù là lời mời, tôi vẫn phải trải qua quy trình tuyển dụng để nhà trường đánh giá năng lực của ứng viên. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành giảng viên. Tôi vốn khá nhút nhát, hướng nội, không giỏi giao tiếp và gặp khó khăn khi đứng trước đám đông. Vì vậy, tôi từng tự hỏi một người như mình làm sao có thể đứng lớp, giảng dạy sinh viên.

Khi nhận được lời mời, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi hiểu rằng nếu chấp nhận thử thách này, mình phải dành nhiều thời gian và tâm sức để hoàn thiện kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng tổ chức lớp học.

- Chị đã chuẩn bị như thế nào để bước vào buổi dạy đầu tiên?

Khi nhận lời mời từ nhà trường, tôi trải qua các vòng tuyển dụng, gồm phỏng vấn và giảng thử với phòng nhân sự cũng như các cấp quản lý. Sau quá trình đánh giá, nhà trường trao cho tôi quyền lựa chọn có nhận công việc hay không.

Điều khiến tôi lo lắng nhất khi đó là kỹ năng đứng lớp và khả năng truyền đạt kiến thức. Giảng dạy không chỉ đơn thuần là nói và chia sẻ, kể cả khi đã chuẩn bị bài trước. Người giảng viên còn cần nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng quản lý và tổ chức lớp học.

Trong 6 tháng đầu tiên, tôi tham gia khóa học nghiệp vụ sư phạm, dự giờ các giảng viên có kinh nghiệm để học cách tổ chức lớp. Tôi cũng tìm hiểu về cấu trúc đề cương học phần, mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, phương pháp đánh giá và cách xây dựng nội dung bài giảng theo từng tuần.

Đến hiện tại, tôi vẫn nhớ buổi đầu tiên đứng lớp. Dù đã chuẩn bị kỹ, tôi vẫn khá rụt rè, thậm chí phải viết ra từng câu, từng chữ mình sẽ nói trong buổi học. Việc chuẩn bị trước giúp tôi bình tĩnh hơn khi đứng trước sinh viên. May mắn, buổi học đầu tiên diễn ra thuận lợi và các sinh viên cũng giúp tôi cảm thấy thoải mái.

ThS Lê Âu Ngân Anh vừa là giảng viên, vừa đảm nhận công tác quản lý khoa.

- Sau những bỡ ngỡ ban đầu, chị có thể chia sẻ thêm về phản ứng của sinh viên khi thấy một hoa hậu đứng trên bục giảng?

Thời điểm đó, một số sinh viên đã biết tôi từ trước. Có bạn chủ động đăng ký học phần vì muốn biết tôi giảng dạy như thế nào. Các bạn từng nhìn thấy tôi trên mạng xã hội hoặc ở một số nơi khác nên ban đầu khá tò mò, muốn được tiếp xúc trực tiếp.

Lớp đầu tiên tôi giảng dạy là sinh viên năm thứ ba. Sau khi hoàn thành học phần, các bạn ngỏ lời nhờ tôi hướng dẫn Đề án 2. Tôi tiếp tục hướng dẫn nhóm sinh viên ấy cho đến khi các bạn tốt nghiệp.

Tôi nhớ mình đã bật khóc khi chứng kiến các bạn hoàn thành chương trình học. Đó là những sinh viên đầu tiên tôi trực tiếp hướng dẫn và đồng hành trong quá trình trưởng thành. Khoảnh khắc ấy giúp tôi nhận ra công việc giảng dạy có ý nghĩa như thế nào. Đến hiện tại, tôi vẫn xem sinh viên là động lực lớn để mình tiếp tục làm nghề một cách nghiêm túc.

- Khi đã quen hơn với lớp học, đâu vẫn là thử thách khiến chị cảm thấy áp lực nhất trong công việc giảng dạy?

Khó khăn lớn nhất trong những ngày đầu là làm sao giữ được bình tĩnh khi đứng trước lớp, truyền đạt kiến thức chính xác và đầy đủ. Việc hiểu một vấn đề và truyền đạt để người khác cũng hiểu được là hai khả năng khác nhau. Tôi nhận ra mình có thể đáp ứng yêu cầu chuyên môn nhưng vẫn cần cải thiện kỹ năng truyền tải kiến thức.

Bên cạnh đó, tôi phải thích nghi với tâm lý và cách suy nghĩ của sinh viên hiện nay. Các bạn gen Z khá chủ động, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và đôi khi đặt ra những câu hỏi hóc búa. Vì vậy, giảng viên cần chuẩn bị tâm thế để xử lý những tình huống bất ngờ, đồng thời biết tìm kiếm sự hỗ trợ từ các phòng, ban liên quan khi cần thiết.

Bên cạnh chuyên môn, ThS Lê Âu Ngân Anh còn trau dồi thêm nhiều kỹ năng để truyền tải kiến thức cho sinh viên.

- Trong quá trình làm nghề, chị nghĩ điều gì giúp sinh viên và đồng nghiệp dần nhìn mình như một giảng viên thay vì một hoa hậu?

Tôi không cố gắng chứng minh điều gì. Tôi khá cầu toàn, một khi đã nhận công việc nào thì luôn tự thúc đẩy bản thân hoàn thành tốt nhất có thể. Tôi biết những điểm yếu của mình khi mới bắt đầu nên lựa chọn dành thời gian và sức lực để khắc phục.

Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên còn cần sự chân thành và gần gũi từ giảng viên. Các bạn không chỉ cần được hỗ trợ trong môn học mà đôi khi còn muốn chia sẻ những câu chuyện cá nhân, vấn đề tâm lý hoặc tìm kiếm lời khuyên.

Tôi may mắn được làm việc trong môi trường có nhiều đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng chỉ bảo. Khi có tinh thần cầu thị và thiện chí học hỏi, tôi luôn nhận được sự hỗ trợ từ mọi người. Qua công tác giảng dạy, kết quả khảo sát của sinh viên và những nhiệm vụ được giao, đồng nghiệp cũng như lãnh đạo có thể đánh giá tinh thần trách nhiệm của tôi.

Một ngày đảm nhận nhiều vai trò

- Ngoài giảng dạy, hiện chị còn đảm nhận công tác quản lý khoa. Khi chuyển sang vai trò này, công việc và trách nhiệm của chị thay đổi như thế nào?

Hiện, tôi đảm nhận vị trí Phó trưởng khoa, phụ trách Khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn tại trường Đại học Hoa Sen. Điểm khác biệt lớn nhất giữa công việc quản lý và giảng dạy là phạm vi trách nhiệm rộng hơn.

Khi còn là giảng viên, tôi chủ yếu tập trung vào chuyên môn, học phần phụ trách và việc đồng hành với sinh viên. Khi trở thành người quản lý, tôi phải chịu trách nhiệm với cả đội ngũ giảng viên, nhân viên và cộng đồng người học.

Bên cạnh công tác đào tạo, bảo đảm chất lượng, tôi còn phải xây dựng quan hệ hợp tác với doanh nghiệp và đối tác quốc tế để sinh viên có thêm cơ hội tiếp xúc thực tiễn. Tôi cũng phụ trách truyền thông, tuyển sinh và xây dựng chiến lược phát triển khoa. Có thể hình dung việc quản lý một khoa giống như điều hành một công ty thu nhỏ, với nhiều mảng công việc và hoạt động vận hành khác nhau.

Dù bận rộn với công việc, ThS Lê Âu Ngân Anh vẫn dành thời gian cho gia đình.

- Với nhiều đầu việc cùng lúc, chị sắp xếp một ngày của mình như thế nào để vẫn dành thời gian cho gia đình?

Tôi đang đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc, vừa làm công tác quản lý khoa, giảng dạy, nghiên cứu sinh, vừa là mẹ và là vợ. Vì vậy, tôi phải sắp xếp thời gian khá chặt chẽ.

Tôi có nguyên tắc từ 17h đến 21h tạm gác công việc để dành thời gian cho gia đình. Đây là khoảng thời gian tôi chăm sóc, trò chuyện, đọc sách và dạy con học. Sau 21h, khi con đã ngủ, tôi dành khoảng 1-2 tiếng cho việc nghiên cứu, viết bài báo khoa học và hoàn thành các yêu cầu của chương trình tiến sĩ.

Khi đảm nhận nhiều vai trò, điều quan trọng nhất với tôi là có trách nhiệm và hiện diện trọn vẹn. Khi ở bên gia đình hay làm việc, tôi muốn tập trung vào việc mình đang làm thay vì để suy nghĩ bị phân tán bởi những nhiệm vụ khác.

- Khi phải cân bằng nhiều vai trò như vậy, đâu là điều chị ưu tiên nhất ở thời điểm này?

Ưu tiên lớn nhất của tôi hiện nay là hoàn thành tốt trách nhiệm trong công việc quản lý khoa. Dù đảm nhận vai trò quản lý, tôi vẫn muốn trực tiếp phụ trách một hoặc hai lớp học mỗi năm. Điều này giúp tôi hiểu rõ hơn về sinh viên hiện nay, thay vì chỉ làm công tác quản lý mà không thường xuyên tiếp xúc với người học.

Với chương trình nghiên cứu sinh, tôi đã hoàn thành các học phần và chuyển sang giai đoạn viết bài báo khoa học, hoàn thiện luận án. Công việc này đòi hỏi tính kỷ luật cao, vì vậy tôi phải chủ động tận dụng những khoảng thời gian phù hợp để nghiên cứu.

ThS Lê Âu Ngân Anh muốn gắn bó lâu dài với sự nghiệp giáo dục.

- Nếu nhìn về 5-10 năm tới, chị hình dung mình sẽ tiếp tục phát triển như thế nào trong lĩnh vực giáo dục? Chị mong công chúng nhớ đến mình với hình ảnh nào?

Nếu nhìn về 5-10 năm tới, tôi nghĩ mình vẫn sẽ gắn bó với giáo dục. Có thể khi đó, tôi đảm nhận một vai trò khác, nhưng hiện tại chưa thể xác định cụ thể. Trong 2-3 năm tới, mục tiêu lớn nhất của tôi là hoàn thành chương trình tiến sĩ. Vợ chồng tôi cũng đang xây dựng một mô hình giáo dục về kỹ năng mềm và có thể tiếp tục phát triển mô hình này trong thời gian tới.

Tôi muốn mọi người nhớ đến mình với vai trò một người làm giáo dục thay vì chỉ là một hoa hậu. Dù vậy, tôi vẫn trân trọng danh hiệu Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 vì danh hiệu này từng giúp mọi người chú ý đến hành trình nghề nghiệp khác biệt của mình.

Nhiều thầy cô cũng từng chia sẻ rằng trước đây họ nghĩ hoa hậu thường khó gần, nhưng khi tiếp xúc trong đời sống thường ngày, mọi người nhận ra tôi cũng có những sinh hoạt bình thường như bao người khác. Tôi nghĩ đây cũng là cơ hội để công chúng nhìn nhận rằng một hoa hậu vẫn có con đường phát triển nghề nghiệp, tính cách và cuộc sống riêng.