Đó là chia sẻ của Thạc sĩ Trần Thị Thúy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long tại Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam của Hệ thống giáo dục Victoria Thăng Long.

Lãnh đạo, đại diện phường Phúc Lợi (Hà Nội) chúc mừng thầy cô Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long 3 nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bà Trần Thị Thúy bày tỏ niềm xúc động khi thầy và trò nhà trường đón Ngày Nhà giáo Việt Nam trong năm thứ hai hoạt động.

Những tình cảm và sự đồng hành đó là nguồn động viên, tiếp thêm tình yêu nghề và nhiệt huyết cho đội ngũ giáo viên, tạo động lực để các thầy cô không ngừng sáng tạo, góp phần xây dựng những giá trị giáo dục bền vững và đóng góp vào sự nghiệp đổi mới giáo dục của địa phương, đất nước.

Học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long hào hứng với các hoạt động.

Nhìn lại hành trình gần 8 năm phát triển của Hệ thống giáo dục Victoria Thăng Long và gần 2 năm hoạt động của Victoria Thăng Long 3, bà Thúy cho biết tập thể nhà trường trân trọng những giá trị được trao truyền từ các nhà sáng lập và những nhà giáo dục giàu kinh nghiệm, tâm huyết. Đó là định hướng xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, hội nhập nhưng vẫn giữ vững bản sắc dân tộc, bảo đảm tính an toàn, nhân văn và lấy con người làm trung tâm.

Gửi lời tới học sinh, bà Thúy bày tỏ sự xúc động khi đọc những trang viết, ngắm nhìn các bức tranh, tấm thiệp và những bông hoa điểm tốt, hoa chăm ngoan mà các em dành tặng thầy cô nhân dịp 20/11.

“Với mỗi người thầy, món quà ý nghĩa nhất không chỉ nằm ở những lời chúc hay sản phẩm tri ân, mà còn là sự thay đổi, trưởng thành của học sinh qua từng ngày”, bà Thuý nói.

Victoria Thăng Long phát triển thành hệ sinh thái giáo dục gồm 5 trường, với 381 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Nhìn lại chặng đường gần 8 năm xây dựng và phát triển từ một ngôi trường với hơn 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 400 học sinh trong năm học đầu tiên 2019-2020, đến năm học 2026-2027, Victoria Thăng Long đã phát triển thành hệ sinh thái giáo dục gồm 5 trường, với 381 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 2.000 học sinh.