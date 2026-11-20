Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước dự họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường THPT Châu Văn Liêm. Ảnh: TUẤN ANH

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tặng hoa và quà cho Hiệu trưởng Trường THPT Châu Văn Liêm.

Tại buổi họp mặt, đại biểu, thầy cô giáo và học sinh cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước tặng hoa, quà chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Dịp này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 43 tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua giảng dạy và học tập; tuyên dương học sinh được lựa chọn vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia.

Nhà trường cũng trao học bổng cho 10 học sinh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Chủ tịch UBND xã Long Điền Lê Trần Minh Hiếu và nhà tài trợ trao tặng học bổng cho học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm.