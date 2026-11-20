Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước dự lễ 20/11 tại Trường THPT Châu Văn Liêm
Ngày 20/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước dự họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường THPT Châu Văn Liêm (xã Long Điền). Dịp này, nhà trường khen thưởng 43 tập thể, cá nhân và trao học bổng cho 10 học sinh.
Tại buổi họp mặt, đại biểu, thầy cô giáo và học sinh cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước tặng hoa, quà chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
Dịp này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 43 tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua giảng dạy và học tập; tuyên dương học sinh được lựa chọn vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia.
Nhà trường cũng trao học bổng cho 10 học sinh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/pho-chu-tich-ubnd-tinh-le-van-phuoc-du-le-20-11-tai-truong-thpt-chau-van-liem-a503053.html