Năm 2020, Sa Đéc được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu. Góp phần làm nên truyền thống ấy là đội ngũ nhà giáo luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy, với nhiều tấm gương tận tụy, tâm huyết với nghề. Tiêu biểu là hai Nhà giáo Ưu tú thuộc thế hệ 8X: thầy Nguyễn Tuấn Kiệt và cô Phạm Thị Ánh Thu.

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Tuấn Kiệt đạt nhiều thành tích nổi bật trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Mang kiến thức Vật lý lên không gian số

Hơn 21 năm gắn bó với nghề giáo, từ những ngày đầu công tác tại Trường Trung học cơ sở Tân Khánh Đông đến khi đảm nhiệm vị trí Tổ trưởng Tổ Khoa học tự nhiên, Trường Trung học cơ sở Lưu Văn Lang (phường Sa Đéc), thầy Nguyễn Tuấn Kiệt (sinh năm 1982) luôn tâm niệm mỗi giờ lên lớp không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn góp phần bồi dưỡng nhân cách cho học trò. Năm 2021, thầy vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; năm 2025, được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Thầy còn là người tiên phong đưa công nghệ số vào giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Một trong những dấu ấn trong quá trình công tác của thầy Kiệt là giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc dạy và học phải chuyển sang hình thức trực tuyến. Nhớ lại năm học 2021–2022, thầy chia sẻ: “Ký ức khắc sâu nhất trong tôi gắn liền với các em trong Đội tuyển học sinh giỏi của Trường Trung học cơ sở Lưu Văn Lang ngay giữa tâm dịch COVID-19. Khi đó, cả thành phố (nay là phường) trầm lắng vì giãn cách, không được đến trường, nhiều em có ý định bỏ cuộc. Tôi tự nhủ phải dành trọn tâm huyết để hỗ trợ các em vượt qua khó khăn, thực hiện ước mơ học tập”.

Để duy trì việc học trong điều kiện giãn cách, thầy Kiệt chủ động tìm hiểu hoàn cảnh của từng học sinh, phối hợp với phụ huynh và tham mưu Ban Giám hiệu có phương án hỗ trợ phù hợp. Thầy tự xây dựng kênh YouTube cá nhân mang tên “Thầy Kiệt Vật Lý LVL”, biên soạn các video bài giảng để học sinh chủ động nghiên cứu trước. Thầy cũng thiết kế hệ thống bài khảo sát, đề kiểm tra trực tuyến trên Google Forms và Azota. Cách làm khoa học ấy biến những giờ học trực tuyến thành các buổi thực hành ảo sinh động, giúp việc ôn luyện của đội tuyển được duy trì, nhiều học sinh đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Từ thực tiễn giảng dạy, thầy xây dựng sáng kiến “Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý THCS trong điều kiện học tập mới đạt hiệu quả”, được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp công nhận và cho phép áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh. Không dừng lại ở giải pháp tình thế mùa dịch, bước vào năm học 2023 -2024, thầy tiếp tục nâng tầm phương pháp giảng dạy với sáng kiến cấp tỉnh thứ hai về bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý trong thời đại công nghệ 4.0. Thầy thiết lập kho học liệu mở trên Google Drive, kết nối mạng lưới trao đổi đề thi với giáo viên nhiều địa phương và duy trì các buổi học nhóm trực tuyến buổi tối để rèn kỹ năng giải đề cho học trò.

Trong 5 năm học liên tiếp, từ 2020 - 2025, học sinh do thầy Nguyễn Tuấn Kiệt trực tiếp bồi dưỡng đã giành 44 giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 13 giải Nhất cùng nhiều giải Nhì, Ba và Khuyến khích. Bên cạnh thành tích chuyên môn, thầy còn dành nhiều thời gian hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Tuấn Kiệt có 21 năm gắn bó với công tác giảng dạy, đạt nhiều thành tích nổi bật và đang được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”.

Điển hình, năm học 2023–2024, biết em Nguyễn Huỳnh Minh Đạt, học sinh lớp 9A9, sống cùng cha làm nghề tài xế thường xuyên vắng nhà, ít có điều kiện được kèm cặp, thầy Kiệt đã chủ động động viên và hướng dẫn em ôn luyện từng chuyên đề. Sự nỗ lực của thầy và trò được đền đáp khi Minh Đạt giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh với số điểm gần như tuyệt đối.

Đánh giá về những đóng góp của thầy Kiệt, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lưu Văn Lang Thái Hồ Tuấn Kiệt cho biết, nhà trường luôn thực hiện phương châm không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Theo ông, việc đồng hành, hỗ trợ học sinh yếu và học sinh có hoàn cảnh khó khăn như cách thầy Kiệt làm đòi hỏi giáo viên phải kiên trì, tận tâm và trách nhiệm; góp phần tạo nên nét đẹp nhân văn trong văn hóa học đường của nhà trường và môi trường giáo dục Sa Đéc.

Đánh thức tư duy khoa học từ trải nghiệm STEM và trí tuệ nhân tạo

Cô Phạm Thị Ánh Thu (sinh năm 1982), giáo viên bộ môn Khoa học tự nhiên - Hóa học tại điểm Trường Võ Thị Sáu, Trường Trung học cơ sở Hùng Vương (phường Sa Đéc) lại ghi dấu ấn đậm nét bằng hành trình "thổi hồn" thực tiễn vào từng phản ứng hóa học.

Nhà giáo Ưu tú Phạm Thị Ánh Thu, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hùng Vương - điểm Trường Võ Thị Sáu trong giờ lên lớp.

Từ thực tế đứng lớp, cô Thu nhận thấy nhiều học sinh còn e ngại môn Hóa học vì cho rằng đây là môn học khô khan, nặng lý thuyết trừu tượng và khó vận dụng vào đời sống. Để xóa bỏ rào cản tâm lý ấy, cô mạnh dạn chuyển từ lối truyền thụ một chiều sang tổ chức dạy học trải nghiệm STEM kết hợp ứng dụng công nghệ số, mô phỏng 3D và trí tuệ nhân tạo (AI). Chỉ riêng trong năm học 2025 - 2026, cô đã triển khai 9 chủ đề dạy học STEM và thực hiện 138 tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin, vượt xa chỉ tiêu 10 tiết do nhà trường đề ra. Các nền tảng như ChatGPT, Gemini AI, Canva hay Quizizz được cô khai thác linh hoạt để trực quan hóa kiến thức, đồng thời số hóa 100% hồ sơ, sổ sách chuyên môn.

Từ tình yêu dành cho Làng hoa Sa Đéc, cô Thu cùng học sinh tìm cách giải quyết vấn đề môi trường phát sinh trong hoạt động sản xuất hoa. Năm học 2025 - 2026, cô hướng dẫn học sinh lớp 9A10 thực hiện dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật “Vật liệu BioFloralFoam (xốp cắm hoa sinh học)”.

Qua 6 bước thử nghiệm và cải tiến, cô trò đã nghiên cứu, chế tạo vật liệu từ các nguồn nguyên liệu như tinh bột gạo, tinh bột bắp, bột giấy cellulose, kết hợp sodium alginate, gelatin và sợi xơ dừa, vỏ trấu có sẵn ở địa phương. Sản phẩm có khả năng giữ nước, giúp hoa tươi từ 3–5 ngày và phân hủy sinh học. Kết quả nghiên cứu mở ra hướng thay thế xốp cắm hoa truyền thống, góp phần giảm thiểu rác thải khó phân hủy gây ô nhiễm môi trường. Trước đó, cô Thu cũng hướng dẫn học sinh thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu gắn với đời sống và sản xuất nông nghiệp tại Đồng Tháp, góp phần khơi dậy niềm yêu thích nghiên cứu khoa học trong nhà trường.

Nhà giáo Ưu tú Phạm Thị Ánh Thu cho biết, khó khăn trong đổi mới phương pháp dạy học Hóa học là thời lượng tiết học hạn chế, thiết bị dạy học chưa đồng bộ. Để khắc phục, cô tận dụng những nguyên liệu gần gũi, an toàn trong đời sống, để học sinh dễ thực hành. Qua đó, học sinh dần chuyển từ thụ động ghi nhớ kiến thức sang chủ động tìm hiểu, biết hợp tác nhóm và vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng trong cuộc sống. Sự đồng hành của nhà trường và tiến bộ của học sinh là "chất xúc tác" lớn nhất giúp cô giữ vững "ngọn lửa" yêu nghề.

Nhà giáo Ưu tú Phạm Thị Ánh Thu tổ chức dạy học trải nghiệm STEM kết hợp ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, mang lại hiệu quả tích cực.

Những nỗ lực của cô Thu được thể hiện qua kết quả giảng dạy, công tác chủ nhiệm và bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong năm học 2025–2026, tỷ lệ học sinh đạt Khá, Giỏi môn Khoa học tự nhiên ở khối 8 và 9 do cô giảng dạy đạt trên 92%. Lớp 9A10 do cô chủ nhiệm có 100% học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở, trong đó 29 em trúng tuyển vào trường chuyên. Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, các sáng kiến xây dựng lộ trình ôn luyện theo chuyên đề của cô góp phần giúp đội tuyển Hóa học và Khoa học tự nhiên đạt 20 giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trong hai năm học gần đây.

Theo đại diện UBND phường Sa Đéc, cô Phạm Thị Ánh Thu không những vững chuyên môn, ứng dụng hiệu quả công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy, mà còn nhiệt tình hỗ trợ, tư vấn chuyên môn, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao tay nghề và phương pháp giảng dạy. Với những cống hiến bền bỉ, cô từng vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và đang đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành Giáo dục và nỗ lực phát huy danh hiệu học tập toàn cầu của UNESCO tại phường Sa Đéc, những nhà giáo tâm huyết như thầy Nguyễn Tuấn Kiệt và cô Phạm Thị Ánh Thu chính là những hạt nhân tiêu biểu. Bằng trí tuệ, lòng yêu nghề và khát vọng đổi mới không ngừng, các thầy cô đang ngày ngày thắp sáng niềm đam mê khoa học trong thế hệ trẻ, góp phần bồi đắp nguồn nhân lực chất lượng cao cho quê hương Đất Sen hồng.