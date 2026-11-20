Hoạt động này cũng nhằm thiết thực chào mừng 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Đỗ Hoàng Tuấn (bên phải) cùng đơn vị tài trợ trao học bổng cho học sinh vượt khó, học giỏi tại xã Gành Hào.

Tại các điểm trao học bổng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Đỗ Hoàng Tuấn ân cần thăm hỏi đời sống, biểu dương tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập, đồng thời động viên các em học sinh tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện tốt, xứng đáng với sự quan tâm của gia đình và xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Đỗ Hoàng Tuấn trao học bổng cho học sinh vượt khó, học giỏi tại xã Đất Mới.

Tính chung từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã vận động trao học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và hỗ trợ 1.000 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị 100 triệu đồng, thiết thực chia sẻ, tiếp sức học sinh đến trường, đồng thời thể hiện trách nhiệm của tổ chức Hội trong công tác an sinh xã hội và chăm lo thế hệ trẻ./.