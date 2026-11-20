Dự buổi trao quà có ông Du Rol - Phó Chủ tịch xã Kampong Trach, hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô giáo và học sinh.

Dịp này, Đội K73 trao tặng các em 10 thùng sữa bột (60 hộp) và 5 thùng nước ngọt.

“Hôm nay, các chú rất vui được đến thăm các cháu. Những phần quà này là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Đội K73 gửi đến các cháu. Chúc các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học tốt và có nhiều niềm vui mỗi ngày đến trường”, Thượng tá Trần Hùng Cường - Chính trị viên Đội K73 chia sẻ.

Đội K73 tặng quà cho các cháu học sinh tiểu học tại xã Kampong Trach, huyện Romeas Haek, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

Phát biểu tại buổi trao quà, Phó Chủ tịch xã Kampong Trach bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Đội K73 dành cho học sinh địa phương. Ông cảm ơn đơn vị đã đến thăm, tặng quà và động viên các em trong học tập.

Dịp này, Đội K73 cũng giới thiệu với thầy cô giáo và các em học sinh về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Đơn vị mong thầy cô và các em chia sẻ những thông tin biết được từ người thân, người dân địa phương để Đội có thêm căn cứ xác minh, tổ chức tìm kiếm và sớm đưa hài cốt các liệt sĩ về nước.

Đội K73 tặng quà cho các cháu học sinh tiểu học tại xã Kampong Trach, huyện Romeas Haek, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

Từ đầu mùa khô 2026–2027 đến nay, Đội K73 đã quy tập được 126 bộ hài cốt liệt sĩ tại Campuchia, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của tỉnh Tây Ninh.

Cùng với việc kiên trì khảo sát, đào tìm, cán bộ, chiến sĩ Đội K73 thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi người dân địa phương, qua đó tiếp nhận thêm thông tin phục vụ công tác tìm kiếm và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia.