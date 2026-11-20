Các đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương 335 Nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: MOET

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phạm Ngọc Thưởng, Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay diễn ra trong bối cảnh có nhiều dấu mốc ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là năm đầu tiên thực hiện Luật Nhà giáo - đạo luật đầu tiên dành riêng cho nhà giáo; năm thứ hai triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đồng thời kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam, biểu tượng bền bỉ của truyền thống hiếu học và trọng dụng nhân tài dân tộc.

Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Từ quan điểm nhất quán xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, Nghị quyết số 71-NQ/TW khẳng định giáo dục và đào tạo quyết định tương lai dân tộc. Điều đó không chỉ xác lập vị thế của người thầy mà còn là yêu cầu lịch sử, sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng lớn lao đối với sự nghiệp trồng người trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Quang cảnh Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương 335 Nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: MOET

Trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo (AI), Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, vai trò dẫn dắt của người thầy càng trở nên quan trọng. Công nghệ có thể cung cấp thông tin, nhưng không thể thay thế sự thấu hiểu, tình yêu thương và truyền cảm hứng của thầy cô.

“Càng nhiều công nghệ, giáo dục càng cần chiều sâu nhân văn; càng nhiều nguồn tri thức, người học càng cần người thầy giúp mình biết suy nghĩ độc lập, phương pháp tự học, tinh thần tự học suốt đời và biết tự lựa chọn điều đúng đắn” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Bối cảnh hội nhập và công nghệ bùng nổ đòi hỏi học sinh, sinh viên phải có điểm tựa giá trị vững chắc. Nhà giáo cần tiên phong đổi mới phương pháp giáo dục, không ngừng tự học; đổi mới giáo dục lý tưởng cách mạng, lịch sử, văn hóa, đạo đức, lối sống để học sinh, sinh viên trở thành con người Việt Nam chuẩn mực, cốt cách Việt Nam: yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo.

Thứ trưởng nhắn nhủ: “Thầy, cô giáo hãy giúp các em giữ vững những giá trị cốt lõi của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình Việt Nam, đồng thời làm cho những giá trị ấy lan tỏa, sâu rễ, bền gốc trong đời sống của thế hệ trẻ hôm nay.”

Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen cho Nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: MOET

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, giá trị người thầy thể hiện qua sự thay đổi tốt đẹp ở học trò. Tôn vinh nhà giáo không chỉ là ghi nhận thành tích mà là trân trọng nhân cách, lòng yêu thương và sự cống hiến bền bỉ. Để thực hiện sứ mệnh đó, ngành Giáo dục rất cần sự thấu hiểu, đồng hành của cả hệ thống chính trị.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm chăm lo để đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, đủ thiết bị dạy học tối thiểu, bảo đảm sĩ số lớp học theo quy định. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, các thầy, cô giáo cần được toàn tâm làm công việc chuyên môn, không bị phân tán thời gian và sức lực cho các cuộc họp, hội nghị, công việc hành chính không cần thiết, có đủ thời gian quan tâm tới từng học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục. Nơi nào chưa thực hiện đúng, đủ, chưa thực hiện tốt điều đó thì chẳng những công việc của nhà giáo còn tiếp tục gian nan, vất vả mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

Thứ trưởng Thường trực cũng trân trọng gửi lời tri ân tới các thầy cô giáo chưa một lần được xướng tên từ vùng cao, biên giới, hải đảo đến đồng bằng, đô thị vẫn ngày ngày tận tụy với nghề, mang tình thương và trách nhiệm vun đắp cho thế hệ tương lai.

Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo xét chọn, tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho hàng triệu giáo viên cả nước. Từ năm 2017 đến nay, Bộ đã tôn vinh 2.206 nhà giáo tiêu biểu qua các năm.

Tại buổi lễ, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Bộ trưởng cho 70 nhà giáo tiêu biểu đại diện các cấp học, vùng miền và 3 nhà giáo tiêu biểu là đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thành công của giáo dục không chỉ ở các báo cáo hay con số, mà hiện diện trong sự trưởng thành của học trò, niềm tin của phụ huynh, xã hội và niềm vui làm nghề của các thầy cô giáo. Với truyền thống hiếu học của dân tộc và tâm huyết của đội ngũ nhà giáo, Giáo dục Việt Nam tin tưởng sẽ tiếp tục có những bước chuyển mình mạnh mẽ.