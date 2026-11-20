Bà Lê Thị Thủy (thứ 2 từ phải sang), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam nhân Ngày 20/11

Cùng dự chương trình sáng 20/11 có: ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các thế hệ nhà giáo và đông đảo sinh viên Học viện. Đặc biệt có sự tham dự của các học viên Lớp bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN Lào năm 2026 tại Việt Nam.

Bà Lê Thị Thủy (bên trái), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Nguyễn Đức Phong (thứ 2 từ trái qua), Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Phụ nữ Việt Nam nhân ngày truyền thống của ngành giáo dục.

Nhấn mạnh truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp của dân tộc, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy khẳng định, tháng 11 hằng năm luôn gợi nhắc trong mỗi người niềm xúc động, biết ơn đối với những người thầy, người cô đã tận tụy cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Theo Chủ tịch Lê Thị Thủy, trong bối cảnh khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ hiện nay, vai trò của người thầy càng trở nên đặc biệt quan trọng. Nhà giáo không chỉ đổi mới phương pháp giảng dạy để thích ứng với thời đại, mà còn giữ sứ mệnh trao truyền tri thức, rèn luyện kỹ năng, bồi đắp lý tưởng, vun đắp bản lĩnh và định hướng tương lai, đồng hành giúp sinh viên phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ

Đánh giá cao chặng đường phát triển của Học viện Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của nhà trường khi kế thừa truyền thống 52 năm của Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương và trải qua 14 năm xây dựng, trưởng thành. Vượt qua nhiều khó khăn trong năm học 2025 - 2026, tập thể Học viện đã đoàn kết, sáng tạo và đạt được nhiều dấu ấn nổi bật trên các mặt công tác.

Nhà trường hiện đào tạo 17 chương trình hệ đại học, 5 chương trình thạc sĩ và 2 chương trình tiến sĩ. Hoạt động nghiên cứu khoa học đạt kết quả ấn tượng với hơn 530 sản phẩm khoa học được công bố trong và ngoài nước, trong đó có gần 1/4 công trình có sự tham gia của sinh viên. Cùng với những chuyển biến tích cực trong quản trị đại học, hợp tác quốc tế và phục vụ cộng đồng, kết quả tuyển sinh khóa 14 với điểm đầu vào duy trì ở mức cao tiếp tục khẳng định uy tín, chất lượng đào tạo cũng như niềm tin của phụ huynh và xã hội đối với Học viện.

Đặc biệt, bước sang năm học 2026 - 2027, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ghi dấu bước tiến quan trọng khi hoàn thành, đưa vào vận hành cơ sở đào tạo tại Gia Lâm (Hà Nội), đồng thời hoàn thiện các thủ tục thành lập Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy đánh giá đây là bước phát triển mới về quy mô, năng lực tổ chức và điều kiện bảo đảm chất lượng, mở rộng không gian phát triển vững chắc cho nhà trường trong tương lai.

Biểu dương những thành tích xuất sắc này, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy đã trân trọng chúc mừng 36 giảng viên, viên chức tiêu biểu của Học viện được vinh danh tại buổi lễ.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, vinh danh các nhà giáo và viên chức tiêu biểu năm 2026

Ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chúc mừng các giảng viên của Học viện Phụ nữ Việt Nam

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết của Đảng trong thời gian tới, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị Học viện Phụ nữ Việt Nam tập trung thực hiện tốt 4 định hướng trọng tâm. Trước hết, nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng đội ngũ nhà giáo vững vàng về chuyên môn, chuẩn mực về đạo đức, tận tâm và có năng lực nghiên cứu. Nội dung, phương pháp giảng dạy phải không ngừng đổi mới, gắn chặt với thực tiễn và nhu cầu xã hội, để mỗi giảng viên thực sự là tấm gương sáng truyền cảm hứng và nuôi dưỡng khát vọng học tập cho sinh viên.

Bên cạnh đó, Học viện cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực quản trị đại học theo hướng dân chủ, kỷ cương và nhân văn. Nhà trường cần chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để đội ngũ cán bộ, giảng viên yên tâm công tác, đồng thời quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh những cá nhân tiêu biểu phấn đấu trở thành Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân. Song song với đó, Chủ tịch Lê Thị Thủy yêu cầu nhà trường đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, nghiên cứu, quản trị, đồng thời trang bị cho sinh viên kỹ năng số cùng ý thức sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, vinh danh các nhà giáo và viên chức tiêu biểu năm 2026

PGS.TS. Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, vinh danh các nhà giáo và viên chức tiêu biểu năm 2026

Nhiệm vụ trọng tâm thứ tư được Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh là việc phát huy bản sắc và thế mạnh riêng có của Học viện Phụ nữ Việt Nam. Mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu cần gắn liền với thực tiễn công tác Hội, sự phát triển của phụ nữ và mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới. Học viện cần tăng cường nghiên cứu, tư vấn, đề xuất chính sách, mở rộng hợp tác quốc tế và thực hiện tốt trách nhiệm cộng đồng, hướng tới mục tiêu thăng hạng mạnh mẽ trong hệ thống các trường đại học tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nguồn nhân lực nữ cho đất nước.

Khẳng định sự đồng hành của cơ quan chủ quản, Chủ tịch Lê Thị Thủy cam kết Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, định hướng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Học viện khẳng định vị thế, đóng góp thiết thực cho phong trào phụ nữ và sự phát triển phồn vinh của đất nước. Dành lời nhắn nhủ thân tình tới các em sinh viên, Chủ tịch Lê Thị Thủy mong muốn thế hệ trẻ của Học viện luôn nỗ lực vượt khó, không ngừng rèn luyện đạo đức, bản lĩnh, tri thức và kỹ năng, biết trân trọng công lao của gia đình và thầy cô, sống có trách nhiệm để tự tin bước vào tương lai.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, tổ chức và đối tác đối với Học viện trong suốt thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành quý báu này để Học viện Phụ nữ Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh.