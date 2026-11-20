Ngày 20-11, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) và 52 năm thành lập trường (22/11/1974 - 22/11/2026).

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Trần Oanh

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Hiệu trưởng Phạm Thị Hường nhấn mạnh: 52 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm; đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên vẫn vững bước đi lên. Các thế hệ nhà giáo luôn tận tâm, tận lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Nhiều nhà giáo được công nhận là giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp, là nền móng vững chắc, điều kiện tiên quyết để nhà trường thành công.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam Phan Sỹ Nghĩa tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu nhà trường. Ảnh: Trần Oanh

Trong tháng 10-2026 nhà trường thực hiện sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội vào Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, trở thành trường đào tạo đa ngành. Cũng trong năm học này, nhà trường lần đầu tiên có quy mô tuyển sinh đạt trên 4.000 học viên, nâng quy mô đào tạo toàn trường lên hơn 7.000 học viên. Năm 2026, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội được Chính phủ lựa chọn trở thành trường đào tạo ngành nghề trọng điểm, mũi nhọn trong Chương trình mục tiêu quốc gia.

Hiệu trưởng Phạm Thị Hường trao Cờ thi đua của UBND Thành phố Hà Nội tặng Phòng Tổ chức Hành chính và Quản trị. Ảnh: Trần Oanh

Cùng với đó, trong 5 năm, nhà trường mở mới 11 ngành nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động; triển khai chương trình đào tạo kép: 50% học tại trường, 50% học tại doanh nghiệp; chuyển giao chương trình quốc tế từ Đức, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nhà trường xây dựng mạng lưới gần 200 doanh nghiệp, trong đó có các tập đoàn công nghệ như VinFast, Samsung, Daikin... Mỗi năm 2.000 sinh viên được thực tập và làm việc trong môi trường công nghệ hiện đại; nhiều em được doanh nghiệp hỗ trợ phụ cấp từ 6-15 triệu đồng/tháng và tuyển dụng ngay khi tốt nghiệp. Tỷ lệ sinh viên làm việc đúng ngành đạt 100%, thu nhập bình quân 8-16 triệu đồng/tháng.

Nhờ chú trọng đào tạo nghề thực chiến, hàng vạn học sinh, sinh viên học tập và trưởng thành, nhiều người đang các vị trí quan trọng trong các cơ quan quản lý nhà nước, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Học sinh, sinh viên đã đạt trình độ kỹ năng nghề cao trong khu vực ASEAN và vươn lên trình độ quốc tế.

Hiệu trưởng Phạm Thị Hường và Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Huy trao học bổng cho sinh viên đạt thành tích xuất sắc và vươn lên trong học tập. Ảnh: Trần Oanh

Về định hướng phát triển, Hiệu trưởng Phạm Thị Hường cho biết, trước những cơ hội và thách thức trong tình hình mới, nhà trường phấn đấu trở thành trường chất lượng cao, đào tạo người học có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu phát triển của Thủ đô và đất nước.

Ngoài ra, nhà trường chú trọng khuyến học, khuyến tài và hợp tác quốc tế. Từ năm 2004 đến nay, Hội Hữu Ái đoàn kết Pháp Việt luôn đồng hành, trao học bổng cho sinh viên đạt thành tích xuất sắc và vươn lên trong học tập. Nhân dịp lễ kỷ niệm, Hội trao học bổng tổng trị giá 3.000 Euro cho 86 sinh viên tiêu biểu.

Hiệu trưởng Phạm Thị Hường và Phó Hiệu trưởng Trần Thanh Bình trao học bổng cho sinh viên tiêu biểu. Ảnh: Trần Oanh

Đại diện cho 7.000 sinh viên, em Nguyễn Quang Huy (khóa 54, trình độ Cao đẳng ngành Ngôn ngữ Trung Quốc) chia sẻ: “Thầy cô đã trao cho chúng ta chiếc cần câu vững chắc là đôi tay khéo léo và khối óc sáng tạo. Để đáp lại công ơn ấy, chúng ta hãy tự giác trong học tập, nghiêm túc trong tay nghề, đoàn kết và sống có ích. Tương lai của đất nước, uy tín của nhà trường chính là khởi nguồn từ những bài học và ý chí của mỗi chúng ta hôm nay!”.

Đại biểu, cán bộ, giáo viên nhà trường giao lưu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Trần Oanh