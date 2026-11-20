Dự lễ kỷ niệm có Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hưng Nguyễn Đức Dũng, đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cựu học sinh và đông đảo học sinh.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày truyền thống và lịch sử tiêu biểu của nhà trường. Ảnh: K.V

Tiền thân là Trường Tiểu học Thanh Trì, thành lập năm 1956, Trường Tiểu học Thanh Lân đã trải qua 70 năm với nhiều đổi thay. Những năm đầu, điều kiện dạy và học còn khó khăn, học sinh phải học tạm tại đình Thanh Trì, chùa Đồng và đình Thanh Lân. Dù lớp học đơn sơ, bàn ghế thiếu thốn, các thế hệ thầy cô vẫn bền bỉ duy trì việc dạy và học, vun đắp truyền thống hiếu học của địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: K.V

Sau những năm 1980, học sinh được chuyển về điểm trường hiện nay. Năm 2020, trường được xây dựng trên khu đất tích hợp của Trường Tiểu học Thanh Trì và Trường Trung học cơ sở Thanh Trì, tạo diện mạo khang trang và điều kiện học tập tốt hơn. Qua các giai đoạn, tâm huyết của đội ngũ nhà giáo, sự nỗ lực của học sinh cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, phụ huynh và nhân dân đã góp phần gìn giữ, tiếp nối truyền thống hiếu học và tình thầy trò gắn bó.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hưng Nguyễn Đức Dũng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Những năm học gần đây, học sinh Trường Tiểu học Thanh Lân đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi, sân chơi trí tuệ cấp quốc tế, quốc gia, thành phố và địa phương. Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao và giáo dục toàn diện cũng đạt kết quả tích cực.

Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hưng Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Bí thư Đảng ủy phường mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo; nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và xây dựng môi trường học đường an toàn, hạnh phúc, thân thiện. Đội ngũ giáo viên cần tiếp tục là tấm gương về đạo đức, tinh thần tự học, đổi mới; địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để nhà trường phát triển.

Những lời tri ân của các thế hệ cựu học sinh cũng mang đến nhiều cảm xúc tại buổi lễ. Nhắc lại ký ức về mái trường Thanh Trì xưa, đại diện cựu học sinh bồi hồi nhớ những lớp học đơn sơ, tiếng đọc bài đồng thanh, những trò chơi dưới bóng cây xà cừ và kỷ niệm giản dị của tuổi học trò. Dù điều kiện học tập còn thiếu thốn, tình yêu thương và sự tận tâm của thầy cô đã trở thành hành trang theo học trò trên bước đường trưởng thành.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Lân Nguyễn Thị Phương Liên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Lân Nguyễn Thị Phương Liên gửi lời cảm ơn tới các cấp lãnh đạo, các thế hệ nhà giáo, cựu học sinh, phụ huynh và nhân dân đã quan tâm, đồng hành cùng nhà trường. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên sẽ tiếp tục đoàn kết, tận tâm, trách nhiệm và không ngừng đổi mới, gìn giữ những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước vun đắp.

Bí thư Đảng ủy Phường Vĩnh Hưng cùng các thành viên trong Ban Thường vụ Đảng uỷ phường tặng hoa chúc mừng tập thể nhà trường. Ảnh: PV

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chặng đường xây dựng và phát triển nhà trường được biểu dương, khen thưởng. Đây là sự ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, đồng thời tiếp thêm động lực để thầy và trò Trường Tiểu học Thanh Lân tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học.

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập là dịp để nhà trường tri ân quá khứ, trân trọng những thành quả đã đạt được và hướng tới chặng đường mới. Phát huy truyền thống hiếu học, Trường Tiểu học Thanh Lân tiếp tục đổi mới, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc, góp phần vào sự phát triển giáo dục của phường Vĩnh Hưng.