Người dân thấp thỏm dưới chân đồi sạt lở

Đêm mưa thấp thỏm dưới chân đồi

Mỗi khi trời chuyển mưa, ông Nguyễn Văn Hồng (người dân thôn Lạc Thiện 2, xã D’Ran) lại chuẩn bị đèn pin, hướng ánh mắt lên đồi Trảng Bằng để theo dõi tình hình sạt lở. Với gia đình có 8 thành viên, những cơn mưa lớn không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn trở thành nỗi ám ảnh thường trực bởi nguy cơ đất đá bất ngờ đổ xuống từ phía trên.

Người dân sống thấp thỏm dưới chân đồi sạt lở.

Ông Hồng cho biết, mỗi khi mưa lớn kéo dài, gia đình ông phải liên tục kiểm tra tình hình trên đồi, nhất là vào ban đêm. Nếu nhận thấy nguy cơ mất an toàn, cả gia đình lại phải tìm nơi ở nhờ.

Nỗi lo của gia đình ông Hồng cũng là tình cảnh chung của hàng chục hộ dân sinh sống dưới chân đồi Trảng Bằng. Gần một năm qua, bà con nơi đây gần như không thể yên tâm mỗi khi mùa mưa đến. Trên sườn đồi, nhiều mảng đất lớn đã bị nứt, sạt trượt, trong khi nước mưa tiếp tục thấm sâu, chảy tràn xuống khu vực nhà dân.

Sạt lở đất gây ảnh hưởng tới hàng chục hộ dân ở xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng.

Cách nhà ông Hồng không xa, gia đình ông Nguyễn Ngọc Sỹ cũng phải sống trong tâm trạng thấp thỏm tương tự. Theo ông Sỹ, sau sự cố sạt lở xảy ra vào cuối năm 2025, một gian nhà phía sau của gia đình ông đã bị hư hỏng. Do lo ngại nguy cơ sạt lở vẫn tiếp diễn, đến nay gia đình vẫn chưa dám sửa chữa.

“Gần một năm nay, chúng tôi sống thấp thỏm. Những hôm mưa lớn phải lo đi kiếm nhà ở nhờ. Đất ở đồi này đã ngậm nước, giờ chỉ cần một cơn mưa kéo dài là có thể trôi ầm xuống. Năm trước, gia đình tôi đã bị hư hỏng một gian nhà phía sau, đến nay chưa dám sửa chữa!..”, ông Sỹ lo lắng nói.

Điều khiến người dân bất an là việc theo dõi diễn biến sạt lở trong những ngày mưa lớn cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Nếu không kiểm tra, họ không biết đất đá phía trên có tiếp tục dịch chuyển hay không, nhưng nếu cầm đèn pin ra ngoài giữa đêm mưa để quan sát, bản thân cũng có thể đối mặt với rủi ro.

“Có những hôm mưa to, chúng tôi muốn ra soi đèn kiểm tra sạt lở nhưng cũng rất nguy hiểm. Không kiểm tra thì lại không biết đất có tiếp tục trôi xuống hay không!..”, ông Sỹ chia sẻ.

Mỗi khi có mưa, bùn đất tràn xuống khu dân cư.

Tại một căn nhà khác nằm dưới chân đồi, phía sau nhà bà Bá Thị Thu vẫn thường xuyên xuất hiện tình trạng đất đá lăn xuống mỗi khi có mưa. Nước từ trên đồi theo dòng chảy tràn vào nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình. “Thấy cơn mưa to là hồi hộp lắm. Chiều hôm qua mưa to, hiện giờ trong bếp vẫn có nước chảy vào!..”, bà Thu cho biết.

Không chỉ lo lắng trước nguy cơ đất đá sạt xuống bất cứ lúc nào, các hộ dân còn phải đối mặt với tình trạng nước mưa chảy tràn vào khu vực nhà ở. Những dấu hiệu bất thường trên sườn đồi vẫn hiện hữu, khiến nỗi bất an của người dân kéo dài qua nhiều tháng.

Vết nứt dài hơn 700m vẫn chưa được xử lý

Theo người dân địa phương, những trận mưa lớn kéo dài cuối tháng 11/2025, đồi Trảng Bằng xuất hiện vết nứt lớn. Ban đầu, vết nứt được ghi nhận dài hơn 100m, sâu hơn 0,5m. Chỉ sau vài ngày, vết nứt tiếp tục phát triển, kéo dài hơn 700m, rộng khoảng 20-30cm và lún sâu từ 30-50cm.

Qua kiểm tra, các vết nứt và khu vực sạt trượt được đánh giá đã ngấm nước trong nhiều ngày, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của các hộ dân sinh sống phía dưới. Trước tình hình cấp bách, chính quyền xã D’Ran khi đó đã tổ chức di dời khẩn cấp 50 hộ dân với 150 nhân khẩu cùng tài sản đến nơi an toàn.

Sạt lở đất ảnh hưởng tới nhiều hộ dân tại đồi Trảng Bằng tới nay vẫn chưa sửa chữa.

Tại khu vực đồi Trảng Bằng, nhiều vị trí đã xuất hiện tình trạng sạt trượt, đất đá theo dòng nước đổ xuống phía dưới. Một số mảng đất lớn vẫn còn nằm trên sườn đồi, trong khi nước mưa tiếp tục chảy từ khu vực này về phía nhà dân. Mỗi khi mưa lớn, dòng nước kéo theo đất đá tràn xuống khiến người dân không khỏi lo ngại nguy cơ sạt lở có thể tiếp tục xảy ra.

Đáng chú ý, sau gần một năm kể từ khi xuất hiện những vết nứt đầu tiên, khu vực này vẫn chưa được xử lý, gia cố để bảo đảm an toàn lâu dài. Trong khi đó, mỗi đợt mưa lớn lại khiến tình trạng sạt trượt và dòng chảy từ trên đồi trở thành mối đe dọa đối với những hộ dân sinh sống phía dưới.

Trước nguy cơ mất an toàn, hơn 40 hộ dân quanh khu vực đồi Trảng Bằng đã kiến nghị chính quyền địa phương đề xuất được hạ mái đồi nhằm giảm nguy cơ sạt lở, bảo vệ nhà cửa và tính mạng. Tuy nhiên, theo người dân, đến nay kiến nghị này vẫn chưa được chấp thuận, khiến các hộ dân tiếp tục phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mỗi khi trời đổ mưa.

Nguy cơ sạt lở đất vẫn tiếp diễn khi có mưa lớn kéo dài.

Gần một năm qua, những hộ dân dưới chân đồi Trảng Bằng vẫn phải xoay xở để ứng phó với nguy cơ sạt lở. Người tìm nơi ở nhờ mỗi khi mưa lớn, người thường xuyên theo dõi diễn biến trên sườn đồi, trong khi nhiều căn nhà vẫn bị nước mưa và đất đá đe dọa.

Trong bối cảnh mùa mưa vẫn còn diễn biến phức tạp, những vết nứt kéo dài trên đồi cùng tình trạng đất đá tiếp tục sạt trượt đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đánh giá lại nguy cơ, có phương án xử lý phù hợp và bảo đảm an toàn cho người dân.