Chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trên biển

Ảnh minh họa.

Thực hiện Công văn số 55/BCĐ-BNNMT ngày 2/10/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn và gió mạnh trên biển; để chủ động ứng phó, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung.

Đối với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, đợt không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho Nhân dân chủ động phòng tránh; tổ chức kiểm tra rà soát nơi ở của người dân, sẵn sàng các phương án ứng phó, tránh bị động khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Đối với gió mạnh trên biển: Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở; cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn Nhân dân kỹ năng ứng phó lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Sẵn sàng lực lượng tại chỗ để hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên địa bàn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết; dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân biết, để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hoá, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai và các biện pháp ứng phó với lốc, sét, mưa đá và gió mạnh để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế. Từ gần sáng 5/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 6-7, giật cấp 8. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa). Từ ngày 4/10, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.