Diện mạo mới Vành đai 2,5 qua Tây Hồ Tây vừa thông xe kỹ thuật

VIDEO: Diện mạo đường Vành đai 2,5 qua Tây Hồ Tây vừa thông xe kỹ thuật.

Dự án xây dựng tuyến đường số 5 vào trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, thuộc Vành đai 2,5 qua địa bàn phường Xuân Đỉnh (Hà Nội), được khởi công từ tháng 1/2021, dự kiến hoàn thành sau 320 ngày. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án đình trệ kéo dài hơn 5 năm.

Hiện tuyến đường được thông xe kỹ thuật với chiều dài khoảng 582 m, kết nối từ đường Nguyễn Hoàng Tôn vào trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây

Mặt cắt ngang của tuyến đường rộng 50 m.

Công nhân tiếp tục hoàn thiện vỉa hè, lát đá tại dải phân cách và lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước sạch.

Tại nút giao, công nhân đang khẩn trương lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Các hạng mục gồm cột đèn, cụm đèn tín hiệu, dây dẫn và hệ thống điều khiển đang được hoàn thiện.

Hiện các hạng mục vỉa hè và lát đá dải phân cách trên toàn tuyến đạt khoảng 60%.

Hai bên tuyến được trồng mới cây xanh và bố trí các hạng mục cảnh quan. Đơn vị thi công cho biết các hạng mục dự kiến hoàn tất trong khoảng một tuần tới.

Chị Phương thường xuyên phải di chuyển qua trục đường này cho biết thời gian dự án chậm triển khai khiến việc đi lại qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Sau khi đường được thông xe kỹ thuật, người dân kỳ vọng các hạng mục còn lại sớm hoàn thiện, tạo thuận lợi cho việc đi lại.

Khi được đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tăng khả năng kết nối Tây Hồ Tây với Cầu Giấy và các khu vực lân cận, đồng thời giảm áp lực giao thông vào giờ cao điểm và từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị.

Vị trí dự án trên bản đồ Google maps.