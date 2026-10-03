10 hộ dân ở xã Thiên Phủ trước nguy cơ sạt lở đất

Sáng 3/10, trao đổi với phóng viên, ông Phan Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Thiên Phủ cho biết, khu vực bản Mường Khăng từng xảy ra sạt lở đất với quy mô nhỏ. Tuy nhiên, sau đợt mưa kéo dài từ ngày 13 đến 19/9 vừa qua, tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp hơn, xuất hiện các vết nứt trên nền đất, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống phía dưới.

Sau đợt mưa lớn vừa qua, tình trạng sạt lở đất ở bản Mường Khăng trở nên nghiêm trọng hơn.

Hiện UBND xã Thiên Phủ đang phối hợp với đoàn công tác của UBND tỉnh tổ chức kiểm tra thực tế khu vực sạt lở để đánh giá mức độ nguy hiểm, báo cáo lãnh đạo tỉnh và đề xuất phương án xử lý. Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận các vết nứt trên nền đất có dấu hiệu mở rộng, kéo dài; đất xung quanh bị nhão, lỏng, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, nhất là khi tiếp tục xảy ra mưa lớn hoặc mưa kéo dài. Khu vực có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến 10 hộ gia đình với 41 nhân khẩu đang sinh sống phía dưới mái taluy.

Theo ông Phan Văn Đại, trong điều kiện thời tiết khô ráo, khu vực hiện chưa có ảnh hưởng đáng kể đến đời sống người dân. Tuy nhiên, khi mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở có thể gia tăng, đe dọa an toàn tính mạng, tài sản và vật nuôi của các hộ dân.

Nguy cơ sạt lở vẫn đang còn hiện hữu.

Trước tình hình trên, UBND xã Thiên Phủ đã yêu cầu các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở nghiêm túc chấp hành các thông báo, cảnh báo và yêu cầu sơ tán của chính quyền địa phương; chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di chuyển người, tài sản và gia súc đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không đi vào, nghỉ lại hoặc chăn thả gia súc, gia cầm tại khu vực có vết nứt, chân và phía dưới mái taluy có nguy cơ sạt lở. Đặc biệt, không tự ý vào khu vực nguy hiểm để kiểm tra vết nứt, lấy củi, làm nương, chăn thả gia súc hoặc thu hồi tài sản khi đang có mưa lớn hoặc xuất hiện dấu hiệu sạt lở.

Trước nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương xã Thiên Phủ đề nghị người dân thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết, cảnh báo thiên tai để kịp thời ứng phó khi có sự cố.

UBND xã cũng yêu cầu Ban Quản lý bản Mường Khăng khẩn trương thông báo, tuyên truyền đến 10 hộ dân với 41 nhân khẩu nằm trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng; thường xuyên theo dõi diễn biến vết nứt, tình trạng sạt lở và tình hình thời tiết để kịp thời triển khai phương án ứng phó. Khi xuất hiện mưa to, mưa kéo dài hoặc dấu hiệu mất an toàn, địa phương phải chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, ưu tiên người già, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng dễ bị tổn thương; đồng thời phối hợp với Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và các lực lượng liên quan hỗ trợ di chuyển người, tài sản, gia súc khi bảo đảm an toàn.

Chính quyền địa phương cũng đề nghị người dân thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết, cảnh báo thiên tai. Khi phát hiện vết nứt mở rộng, đất đá sụt lún, dịch chuyển hoặc các dấu hiệu bất thường, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm và thông báo ngay cho Trưởng bản hoặc UBND xã để được hướng dẫn, hỗ trợ.

UBND xã Thiên Phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị và lực lượng liên quan nghiêm túc triển khai các biện pháp cảnh báo, phòng ngừa, tuyệt đối không chủ quan, chậm trễ trong công tác ứng phó và sơ tán người dân khi có nguy cơ mất an toàn.