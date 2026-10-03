Công an phường Láng: Những tờ thông báo giúp gần dân hơn

Thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, Công an phường Láng, TP Hà Nội xác định, công tác tuyên truyền, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở.

Công an phường Láng niêm yết thông báo tại các bảng tin của khu dân cư, góp phần đưa thông tin tuyên truyền đến người dân một cách đầy đủ, kịp thời.

Với phương châm “thông tin phải đến được với người dân”, Công an phường đã chủ động triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn dân cư. Trong đó, việc phát và dán tờ thông báo tại bảng tin các khu dân cư, tổ dân phố là hình thức trực quan, thiết thực, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, nắm bắt thông tin cần thiết ngay tại nơi sinh sống.

Từ tháng 9 đến nay, Công an phường Láng đã phát và dán gần 3.000 tờ thông báo tại 25 tổ dân phố trên địa bàn. Những tờ thông báo được bố trí tại các vị trí dễ quan sát, thường xuyên có người dân qua lại, qua đó góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin, giúp người dân chủ động nắm được các nội dung liên quan đến công tác bảo đảm ANTT và những vấn đề thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Mỗi tờ thông báo tuyên truyền trực quan, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết đến người dân.

Thông qua các tờ thông báo, Công an phường Láng mong muốn tạo thêm một kênh thông tin gần gũi, thuận tiện và trực tiếp để người dân trao đổi, phản ánh, kiến nghị, cung cấp tin báo, tố giác tội phạm; đồng thời phối hợp với lực lượng Công an trong công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cũng như các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự giao thông đô thị, quản lý hành chính, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

"Việc tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư không chỉ giúp thông tin được truyền tải kịp thời, rộng rãi và đến đúng đối tượng, mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng Công an với nhân dân. Khi người dân nắm được thông tin, biết cách liên hệ và phản ánh những vấn đề phát sinh, lực lượng Công an có thêm điều kiện để chủ động nắm tình hình, tiếp nhận thông tin từ cơ sở và phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc" - Thượng tá Nguyễn Duy Định, Trưởng Công an phường Láng chia sẻ.

Người dân hài lòng khi tiếp cận nhiều thông tin cần liên hệ chỉ qua tờ thông báo ngắn gọn, cô đọng.

Đặc biệt, việc duy trì các bảng tin và thường xuyên cập nhật thông tin tuyên truyền giúp hình thành thói quen chủ động tiếp cận thông tin của người dân, phát huy vai trò của mỗi cá nhân, hộ gia đình trong việc tham gia giữ gìn ANTT tại nơi cư trú.

Với việc gần 3.000 tờ thông báo được phát và dán tại các khu dân cư, Công an phường Láng đang từng bước đưa công tác tuyên truyền đến gần hơn với từng hộ dân, từng tuyến phố, từng khu dân cư. Đây không chỉ là hoạt động tuyên truyền đơn thuần mà còn là cầu nối để Công an phường gần dân hơn, người dân dễ tiếp cận thông tin hơn và sự phối hợp giữa lực lượng Công an với nhân dân ngày càng chặt chẽ hơn.

Trưởng Công an phường Láng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức và toàn thể nhân dân thường xuyên quan tâm, theo dõi các nội dung được tuyên truyền tại bảng tin khu dân cư; đồng thời chủ động phản ánh, cung cấp thông tin khi phát hiện những vấn đề liên quan đến ANTT và các lĩnh vực quản lý trên địa bàn.

"Mỗi người dân là một kênh thông tin quan trọng từ cơ sở. Sự chủ động trao đổi, phản ánh và phối hợp của nhân dân sẽ góp phần xây dựng địa bàn phường Láng an toàn, văn minh, kỷ cương, vì cuộc sống bình yên của cộng đồng", anh bổ sung.