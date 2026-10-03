65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH – phát huy truyền thống, thi đua lập công, vì nhân dân phục vụ

Trong những năm tháng chiến tranh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH đã dũng cảm vượt qua bom đạn, gian khổ, trực tiếp chiến đấu với “giặc lửa”, bảo vệ các cơ sở kinh tế, quốc phòng, công trình trọng điểm, kho tàng và tài sản của Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trước yêu cầu ngày càng cao của công tác PCCC và CNCH, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn phát huy vai trò nòng cốt; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa; đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH; đồng thời duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên của Nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (04/10/1961 – 04/10/2026), dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH không ngừng được xây dựng, củng cố và phát triển, từng bước trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Tự hào truyền thống 65 năm – Tiếp bước thế hệ cha anh

Trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, sự gia tăng về quy mô và tính chất phức tạp của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình cao tầng, khu công nghiệp, phương tiện giao thông và các nguồn năng lượng mới đã làm xuất hiện nhiều nguy cơ cháy, nổ, sự cố, tai nạn với tính chất ngày càng đa dạng, phức tạp và khó lường. Bên cạnh đó, thiên tai, mưa lũ, sạt lở, các sự cố công trình và những tình huống cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tiếp tục đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Trước yêu cầu đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH,Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi luôn xác định chủ động nắm chắc tình hình, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và phương án là điều kiện tiên quyết để xử lý hiệu quả các tình huống ngay từ khi mới phát sinh. Công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc 24/24 giờ; cán bộ, chiến sĩ thường xuyên huấn luyện, thực tập phương án, rèn luyện kỹ thuật, chiến thuật, nâng cao khả năng chỉ huy, hiệp đồng và cơ động xử lý tình huống, bảo đảm khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra có thể nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường trong thời gian sớm nhất.

Đối với người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH, sẵn sàng chiến đấu không chỉ là duy trì quân số, phương tiện trong trạng thái trực, mà còn là sự chuẩn bị thường xuyên về bản lĩnh, thể lực, kỹ năng nghiệp vụ, khả năng phán đoán và tinh thần trách nhiệm trước tính mạng, tài sản của Nhân dân. Mỗi phương án được xây dựng, mỗi buổi huấn luyện, mỗi lần thực tập đều nhằm bảo đảm lực lượng có đủ khả năng xử lý nhanh, chính xác và hiệu quả, không để bị động, bất ngờ khi tình huống xảy ra.

Khi tiếng chuông báo cháy vang lên, khi có người bị mắc kẹt trong đám cháy, công trình sập đổ, dòng nước xiết hay một sự cố nguy hiểm, người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH phải nhanh chóng có mặt, tổ chức trinh sát, xác định vị trí người bị nạn, triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; ưu tiên cứu người, ngăn chặn cháy lan, cháy lớn, bảo vệ tài sản và hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra.

Giá trị lớn nhất của công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu không chỉ được đo bằng số vụ cháy được dập tắt hay số tình huống được xử lý, mà còn ở những sinh mạng được bảo vệ, những gia đình được giữ lại mái ấm, những cơ sở sản xuất, công trình và tài sản của Nhân dân được bảo toàn, góp phần nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất và giữ vững an ninh, trật tự.

Chính trong những thời khắc nguy hiểm nhất, phẩm chất của người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH càng được thể hiện rõ nét: mưu trí, dũng cảm, kỷ luật, trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy; sẵn sàng nhận nhiệm vụ, sẵn sàng lên đường và có mặt ở nơi Nhân dân cần.

Qua đó, mỗi ca trực, mỗi lần xuất xe, mỗi trận chữa cháy, mỗi cuộc cứu nạn, cứu hộ không chỉ là thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là sự cụ thể hóa sâu sắc phương châm hành động của lực lượng Công an nhân dân: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (nguồn: Baoquangngai.vn)

Thi đua “Ba nhất” – Động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã gắn phong trào thi đua với từng mặt công tác, từng vị trí chiến đấu, từng ca trực và từng nhiệm vụ được giao.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo đơn vị đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, bảo đảm công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ, chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngay từ khi mới phát sinh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra. Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã huy động hàng trăm lượt phương tiện cùng hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu chữa các vụ cháy, tổ chức cứu nạn, cứu hộ hiệu quả các vụ tai nạn, sự cố trên địa bàn tỉnh. Bảo vệ an toàn hàng triệu mét vuông nhà ở, công trình lân cận và tài sản lên đến hàng tỷ đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia chữa cháy cơ sở thu mua phế liệu tại xã Đăk Hà

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên địa bàn, với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, khi Nhân dân gặp khó khăn, hoạn nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi luôn sẵn sàng lên đường chi viện. Trong những thời điểm thiên tai, mưa lũ diễn biến phức tạp, đơn vị đã chủ động cử cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng tham gia hỗ trợ, cứu nạn, cứu hộ người dân bị cô lập tại các tỉnh lân cận do mưa lũ. Trong điều kiện địa hình chia cắt, nước lũ dâng cao, việc tiếp cận người dân gặp nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sĩ vẫn không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, khẩn trương triển khai các phương án đưa người dân đến nơi an toàn, hỗ trợ di chuyển người và tài sản đến khu vực an toàn. Những việc làm thiết thực, kịp thời ấy tiếp tục tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH bản lĩnh, trách nhiệm, nhân văn, luôn sẵn sàng có mặt ở nơi Nhân dân cần, góp phần lan tỏa sâu sắc truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng phối hợp các biện pháp nghiệp vụ ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ

Chủ động phòng ngừa – Xây dựng thế trận PCCC và CNCH từ cơ sở

Quán triệt phương châm “phòng ngừa là chính”, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH là nhiệm vụ quan trọng, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra.

Đơn vị đã chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH đến người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đáng chú ý, chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng PCCC và CNCH được tổ chức hằng tháng với số người tham gia lên đến hàng nghìn người đã mang lại cơ hội trải nghiệm thực tế thu hút, sinh động với quần chúng Nhân dân.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra về PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; chủ động phát hiện, hướng dẫn cơ sở khắc phục các tồn tại, hạn chế và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Người dân được trải nghiệm kỹ năng thoát nạn trong môi trường nhiều khói, khí độc

Thi đua từ những nhiệm vụ thường xuyên

Phong trào thi đua “Ba nhất” không chỉ được thể hiện qua những chiến công trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ mà còn được cụ thể hóa trong từng mặt công tác, từng nhiệm vụ được giao. Trong đó, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại các cơ sở trên địa bàn; chủ động rà soát, đánh giá các nguy cơ, tình huống có thể xảy ra, từ đó nâng cao khả năng phối hợp, chỉ huy và triển khai đội hình chữa cháy, CNCH. Qua đó, góp phần nâng cao tính chủ động, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thực tập phương án CNCH loại hình tai nạn, sự cố do sạt, lở đất đá

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính cũng được quan tâm chỉ đạo và triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật, từ ngày 15/5/2022, đơn vị đã tổ chức tiếp nhận, giải quyết 100% thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp, người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính về PCCC; góp phần giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Qua đó, công tác cải cách hành chính của đơn vị hằng năm đều được đánh giá, xếp loại từ mức Tốt trở lên.

Tiếp bước truyền thống – Thi đua lập công trong tình hình mới

Bên cạnh công tác chuyên môn, Đảng uỷ, lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện, chương trình “Nghĩa tình đồng đội”, các hoạt động thể dục, thể thao thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương, sự sẻ chia của người chiến sĩ Công an nhân dân; đồng thời xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH bản lĩnh, nhân văn, tận tụy, gần gũi, đẹp trong lòng Nhân dân.

Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ tổ chức các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn

Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã được các cấp tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen và hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ được các cấp khen thưởng. Với truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; sự đoàn kết, thống nhất của tập thể đơn vị và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục quyết tâm đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, thi đua lập công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ vững cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.