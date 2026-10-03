Sơn La bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình thân nhân liệt sĩ

Dự lễ bàn giao có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Sơn La; Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể xã Tô Múa.

Ngôi nhà cấp 4 có diện tích 117m2, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và an toàn, với tổng chi phí xây dựng 500 triệu đồng, trong đó 80 triệu đồng được trích từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Bộ Quốc phòng; số kinh phí còn lại do gia đình và người thân đóng góp, giúp đỡ. Trong quá trình xây dựng, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Sơn La, Ban CHQS xã Tô Múa cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã hỗ trợ, góp ngày công xây dựng.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Sơn La trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình.

Đây là việc làm ý nghĩa nhằm động viên, hỗ trợ phần nào những hy sinh, mất mát của thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, giúp gia đình có thêm động lực để từng bước vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19-10-1946 / 19-10-2026).