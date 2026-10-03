Châu Âu trải qua một trong những mùa Hè nóng nhất lịch sử

Theo báo cáo do Cơ quan Giám sát Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu công bố ngày 2/10, mùa Hè năm 2026 nóng thứ ba trong lịch sử châu Âu và nóng nhất từ trước đến nay tại Tây Âu.

Trong số 10 đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại châu lục, có 4 đợt diễn ra trong mùa Hè năm nay. Tuy nhiên, đợt nắng nóng tháng 8/2003 vẫn đứng đầu về mức độ nghiêm trọng.

Khoảng 52% diện tích châu Âu ghi nhận nhiệt độ cảm nhận vượt 38 độ C, trong khi 80% diện tích có nhiệt độ cảm nhận trên 32 độ C.

Đại diện Copernicus cho biết điểm nổi bật của mùa Hè năm nay là nhiều kỷ lục khí hậu xuất hiện cùng lúc trên phạm vi rộng.