Ủy ban Văn hóa và Xã hội họp Phiên toàn thể lần thứ Tư

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Thường trực Ủy ban cùng các cơ quan liên quan. Dù thời gian gấp và khối lượng công việc lớn, Ủy ban đã dành trọn cả hai ngày nghỉ cuối tuần để thẩm tra, thể hiện quyết tâm bảo đảm tiến độ lẫn chất lượng các nội dung trình Quốc hội.

Do các lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách đều gắn liền trực tiếp với con người và đời sống xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị quá trình thẩm tra phải đặc biệt coi trọng quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, bám sát thực tiễn và yêu cầu phát triển của đất nước.

Diễn ra trong hai ngày 3 và 4/10 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, phiên họp tập trung thẩm tra khối lượng công việc lớn gồm 8 dự án Luật trình Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh

Danh mục thẩm tra bao gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Luật Việc làm; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí; dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Đánh giá về tầm quan trọng của các chính sách, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, cả 8 dự án Luật đều có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đông đảo người dân, doanh nghiệp, tổ chức, đồng thời thu hút sự theo dõi sát sao của cử tri cả nước.

Để bảo đảm chất lượng cao nhất, sau khi hoàn thành thảo luận từng nội dung, Ủy ban sẽ biểu quyết thông qua dự thảo Báo cáo thẩm tra và tiến hành biểu quyết đối với những vấn đề quan trọng còn có ý kiến khác nhau.

Gợi mở các định hướng trọng tâm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, công tác thẩm tra phải không ngừng nâng cao chất lượng, thể hiện rõ chính kiến, phân tích đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và đánh giá tác động đối với các chính sách lớn. Đồng thời, các đại biểu cần phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, đi đến cùng những vấn đề khó hoặc còn có ý kiến khác nhau.

Đặc biệt, trong điều kiện nhiều đạo luật được sửa đổi cùng lúc, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý phải đặt từng dự án luật trong tổng thể hệ thống pháp luật, tuyệt đối không để việc sửa một luật nhằm tháo gỡ khó khăn lại làm phát sinh điểm nghẽn mới ở luật khác.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ, thể hiện tinh thần cầu thị trong tiếp thu và giải trình rõ ràng các nội dung chưa tiếp thu nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thiện pháp luật vì lợi ích Nhân dân.