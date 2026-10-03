Đang nắng nóng, khi nào miền Bắc chuyển rét 14 độ C?

Tin không khí lạnh mới nhất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia ngày 3/10, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ phổ biến 27-30 độ.

Dự báo thời tiết trên đất liền khoảng chiều tối và đêm 4/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 4/10 trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Khu vực Hà Nội từ đêm 4/10 ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội. Từ đêm 4/10 đến sáng 5/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng ngày 5/10 trời chuyển lạnh.

Trên biển từ khoảng gần sáng và sáng 5/10, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động mạnh. Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết miền Bắc sắp có màn “đổi gió” đáng chú ý khi không khí lạnh tràn về từ chiều tối và đêm 4/10. Cùng với mưa dông diện rộng, nhiệt độ giảm mạnh, vùng núi cao có nơi xuống 14-17 độ C. Ảnh minh họa.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C. Nhiệt độ thấp nhất chủ yếu xuất hiện vào đêm và sáng. Từ ngày 6/10, trời có nắng, nhiệt độ ban ngày tại Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng tăng dần.

Tháng 10 có thể ít bão, áp thấp nhiệt đới hơn thường lệ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết trong tháng 10/2026, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông thấp hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm, bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông là 2 cơn; đổ bộ vào đất liền Việt Nam 0,8 cơn), song không loại trừ khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Dự báo thời tiết cũng trong tháng 10, không khí lạnh tiếp tục xảy ra và có khả năng ảnh hưởng đến các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Ngoài ra, hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước.

Về xu thế thời tiết tháng 10/2026, chuyên gia Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống, giai đoạn này nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C, có nơi cao hơn.

Hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Trên biển, cơ quan khí tượng lưu ý đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió mùa Tây Nam, hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới hoặc mưa dông cục bộ gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

Về xu thế lượng mưa trong tháng 10, tổng lượng mưa tại khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ 5- 20% so với trung bình nhiều năm.

Trước xu thế biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật dự báo 1-3 ngày để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn.