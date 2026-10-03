Mang trái tim người chiến sĩ Công an Việt Nam đến Trung Phi

Hành trang vững chắc

Đêm muộn ngày 2/10, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ tổ chức lễ tiễn 7 sĩ quan thuộc Tổ công tác số 10 lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ MINUSCA.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, lãnh đạo Văn phòng Thường trực dặn dò Tổ công tác số 10 trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo Văn phòng Thường trực cùng gia đình, người thân và đồng nghiệp đã gửi những lời chúc tốt đẹp, thể hiện niềm tin và sự tự hào đối với 7 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ. Những cái ôm, những cái bắt tay và những lời động viên chân thành đã tiếp thêm động lực để các thành viên trong đoàn vững vàng bước vào hành trình mới.

“Tổ Công tác số 10 sẽ triển khai đến Phái bộ MINUSCA là phái bộ vũ trang của LHQ. Đây là lần thứ hai Bộ Công an cử sĩ quan triển khai tại Phái bộ này. Tổ 10 đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nền tảng vững chắc trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ. Văn phòng Thường trực đã chỉ đạo Tổ Công tác số 6 đang thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ MINUSCA sẵn sàng đón và hỗ trợ Tổ Công tác số 10 khi được triển khai đến Phái bộ. Văn phòng Thường trực sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để theo dõi, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho các sĩ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, lãnh đạo Văn phòng Thường trực cho biết.

Lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Văn phòng Thường trực cùng Tổ công tác số 10 tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Trước đó, sáng 1/10, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao Quyết định cử Tổ công tác số 10 đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ MINUSCA (Cộng hoà Trung Phi).

Để đủ điều kiện trúng tuyển sĩ quan cá nhân tham gia GGHB LHQ, 7 sĩ quan đã được tổ chức đào tạo, huấn luyện rất bài bản, đầy đủ cả trong và ngoài nước. Qua đó, các sĩ quan không chỉ được trang bị năng lực ngoại ngữ vững vàng mà còn lĩnh hội kiến thức tổng quan về hoạt động GGHB LHQ, kỹ, chiến thuật cảnh sát, kỹ năng sinh tồn, xử lý tình huống trong môi trường xung đột, đa quốc gia, đa văn hóa… Đây cũng là nền tảng quan trọng để 7 sĩ quan tự tin hơn khi ứng tuyển các vị trí tại phái bộ cũng như tham gia vào môi trường công tác quốc tế.

Đặc biệt, do Phái bộ MINUSCA là phái bộ vũ trang, Văn phòng Thường trực đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức khóa huấn luyện về kỹ năng quản lý và sử dụng súng cho Tổ công tác. Bên cạnh đó, Văn phòng Thường trực đã tổ chức chương trình huấn luyện riêng cho 7 đồng chí, trong đó có tổ chức tọa đàm về công tác đảm bảo an ninh, an toàn khi độc lập tác chiến tại phái bộ MINUSCA.

7 sĩ quan Công an mang theo nhiệt huyết, tinh thần vượt khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đến phái bộ châu Phi.

Xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch năng lực (AMS) của LHQ, 7 sĩ quan CAND Việt Nam đã vinh dự nhập vào đội quân “mũ nồi xanh”. Đây là những nhân sự chất lượng cao về trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác, trong đó có 2/7 đồng chí là lãnh đạo cấp Phòng; 3/7 đồng chí cấp tá trở lên; 2/7 đồng chí nữ (đạt tỷ lệ 28.57%, đảm bảo tỉ lệ nữ theo yêu cầu của LHQ).

Từ những ngày đầu tham gia các khóa huấn luyện cho đến thời điểm lên đường, các sĩ quan luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và động viên kịp thời từ lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Thường trực, đơn vị công tác và gia đình, đồng đội.

Sẵn sàng đối mặt với khó khăn

Trong tâm thế vừa háo hức lên đường vừa bịn rịn chia tay đồng đội, người thân, Trung tá Nguyễn Đình Anh, Tổ trưởng Tổ công tác số 10 xúc động chia sẻ: “Được khoác trên mình bộ quân phục GGHB, đội chiếc mũ nồi xanh là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao, nhắc nhở tôi phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tổ quốc, nhân dân và Bộ Công an giao phó, sứ mệnh cao cả được LHQ ủy thác”.

Đại uý Nguyễn Lan Anh bên gia đình trước lúc lên đường tới Cộng hoà Trung Phi.

Đại uý Nguyễn Lan Anh là nữ sĩ quan đầu tiên của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động lên đường GGHB. Ngày đặc biệt ý nghĩa, chồng và hai con nhỏ cùng người thân đều có mặt tại sân bay để tiễn chị lên đường.

Đại uý Phạm Minh Tường, cán bộ Công an xã Việt Yên (tỉnh Hưng Yên) là chồng của Đại uý Lan Anh chia sẻ: “Khi biết Lan Anh được lựa chọn tham gia lực lượng GGHB LHQ, tôi vừa tự hào vừa lo lắng bởi vợ tôi sẽ phải công tác xa nhà trong thời gian dài. Thời gian qua, chúng tôi cố gắng sắp xếp công việc gia đình, chăm sóc con cái để Lan Anh vững vàng cùng đồng đội gánh vác sứ mệnh quốc tế”. Những tình cảm ấm áp, thân tình của người thân, đồng đội sẽ là hành trang theo Đại uý Phạm Minh Tường tới vùng đất mới.

Bác Huỳnh Thị Thuý xúc động tạm biệt con trai Phạm Phước Lộc đi thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Từ Lâm Đồng bay vội ra Hà Nội để kịp tiễn con trước giờ lên đường, bác Huỳnh Thị Thuý, mẹ của Đại uý Phạm Phước Lộc vẫn chưa nguôi lo lắng về chuyến công tác dài lần này của con trai. Nhưng bác hiểu đây là niềm vinh dự và tự hào rất lớn khi Đại uý Lộc tham gia nhiệm vụ quốc tế.

Bác Huỳnh Thị Thuý xúc động chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi con trai tôi được cử đi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ LHQ. Nhưng là một người mẹ, tôi không khỏi lo lắng vì nơi Lộc đặt chân đến còn nhiều bất ổn. Tôi dặn dò con phải giữ gìn sức khoẻ và tập trung hoàn thành công tác, yên tâm mọi việc ở nhà”.

Trung tá Trần Trọng Nguyên tạm biệt người thân trước khi lên đường tới Cộng hoà Trung Phi.

Đối với các thành viên Tổ công tác số 10, phía trước là một môi trường làm việc nhiều thách thức, nhưng đó cũng là cơ hội để các sĩ quan tiếp tục khẳng định năng lực, đóng góp thiết thực vào các hoạt động GGHB LHQ.

Trung tá Trần Trọng Nguyên, sĩ quan Công an thuộc Tổ công tác số 10 bày tỏ sự quyết tâm: “Với sự chuẩn bị kỹ càng, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao phó; mang hình ảnh của lực lượng vũ trang Việt Nam nói chung, lực lượng CAND Việt Nam nói riêng đến với bạn bè quốc tế; góp phần mang lại sự hòa bình, ổn định đối với phái bộ MINUSCA, đất nước Trung Phi”.

Đại uý Nguyễn Phương Mai (trái) và Đại uý Nguyễn Lan Anh là hai nữ sĩ quan của Tổ công tác số 10.

Đây là tổ công tác thứ 4 được Bộ Công an triển khai trong năm 2026 với 25 lượt sĩ quan cá nhân đi thực hiện nhiệm vụ GGHB, năm có số lượng sĩ quan triển khai đông nhất từ trước đến nay. Điều này diễn ra trong bối cảnh LHQ đang phải cắt giảm ngân sách, các nước phải đổi mới hoạt động tham gia đóng góp cho LHQ.

Đây là bước tiến quan trọng của lực lượng GGHB Bộ Công an, thể hiện sự ghi nhận của LHQ đối với năng lực, tính chuyên nghiệp của sĩ quan CAND Việt Nam, cũng như công tác chuẩn bị sẵn sàng tham gia hoạt động GGHB LHQ của Bộ Công an.