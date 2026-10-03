Ngày mai Hà Nội chuyển mưa và giảm nhiệt mạnh, sáng thứ Hai còn mưa không?

Tóm tắt nhanh: · Ngày 3/10, Hà Nội vẫn nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 34 - 35oC. · Ngày 4/10, Hà Nội chuyển mưa và nhiệt độ giảm rõ rệt, xuống dưới 30oC. · Dự báo từ khoảng tối 4/10, không khí lạnh về đến Hà Nội, mưa có thể kéo dài sang sáng 5/10 (thứ Hai).

Từ nắng nóng chuyển sang mưa, nhiệt độ giảm nhanh

Hôm nay, 3/10, vẫn là một ngày khá nóng ở Hà Nội, nhiệt độ có thể mấp mé hoặc chạm ngưỡng nắng nóng (35oC). Trời nắng và nóng kéo dài ở giữa mùa Thu thế này khiến nhiều người nhức đầu, mệt mỏi và thực sự là rất mong không khí lạnh rồi.

Nhưng đợt nóng bức này sắp chấm dứt, chỉ còn nốt hôm nay nữa thôi.

Ngày mai, 4/10, thời tiết ở Hà Nội thay đổi đáng kể. Mưa có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào trong ngày, một số mô hình dự báo Hà Nội có mưa từ sáng và có xu hướng tăng vào chiều tối đến tối.

Mô hình ICON (Đức) dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở gần như toàn bộ miền Bắc vào sáng mai, 4/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Đồng thời, nhiệt độ ngày mai cũng sẽ giảm rõ rệt so với hôm nay, mức cao nhất trong ngày dự báo không vượt 30oC.

Không khí lạnh về, mưa có thể kéo dài sang sáng 5/10

Theo các mô hình quốc tế hiện tại, từ khoảng tối đến đêm 4/10, không khí lạnh sẽ về đến Hà Nội, trời chuyển gió Đông Bắc, mát lạnh.

Đồng thời, mưa vẫn có thể tiếp diễn đến sáng 5/10, dù mức độ có thể giảm so với tối và đêm 4/10. Dự báo từ trưa 5/10 trở đi là Hà Nội hết mưa. Nhiệt độ thì… không có gì phải bàn, cao nhất có thể chỉ khoảng 26 - 27oC, dễ chịu hơn nhiều.

Dự báo nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 5/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Khi không khí lạnh mới về và thời tiết chuyển trạng thái, mưa có thể đi kèm dông, người dân lưu ý cẩn thận nếu di chuyển ngoài trời lúc mưa to, gió mạnh; và đến sáng thứ Hai thì nên có áo khoác khi đi học, đi làm.