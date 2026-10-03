Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 20h30 ngày 2/10 đến 1h30 ngày 3/10, khu vực Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai tiếp tục có mưa.

Lượng mưa tích lũy phổ biến như: Đắk Lắk 10-30mm, có nơi trên 50mm; Lâm Đồng 30-50mm, có nơi trên 80mm; TP Đồng Nai phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 60mm.

Khu dân cư gần suối Bưng Môn (phường Long Thành, TP Đồng Nai) ngập sâu trong nước sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm 29 đến sáng 30/9. (Ảnh: TTXVN).

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các khu vực trên, đặc biệt là các xã, phường.

Đắk Lắk: Đắk Liêng, Đắk Phơi, Dray Bhăng, Dur KMăl, Ea Ktur, Ea Na, Hòa Phú, Krông Ana, Krông Nô, Nam Ka, Buôn Ma Thuột, Ea Kao, Tân An, Tân Lập, Thành Nhất.

Lâm Đồng: Bắc Ruộng, Bảo Lâm 2, Phường 1 Bảo Lộc, Phường 3 Bảo Lộc, B’Lao, Thuận Hạnh, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đạ Huoai 2, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đông Giang, Đồng Kho, Đức Linh, Hàm Thuận Bắc, Nam Đà, Nâm Nung, Nam Thành, Nghị Đức, Quảng Hòa, Quảng Khê, Quảng Phú, Quảng Sơn, Quảng Trực, Tà Đùng, Tân Hà Lâm Hà, Tánh Linh, Tuy Đức.

TP Đồng Nai: Đak Lua; Bom Bo, Bù Đăng, Đak Nhau, Đăk Ơ, Phú Nghĩa, Thọ Sơn.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Xem thêm video: TP Đồng Nai: Khu dân cư ngập nặng sau mưa lớn. Nguồn: VTV.