Tài xế bất tỉnh khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn điều khiển taxi giữa đường

Đoạn video từ camera hành trình ghi lại sự việc được lan truyền trên mạng xã hội từ ngày 29/9, cho thấy một tài xế taxi 66 tuổi bất ngờ bất tỉnh khi đang điều khiển phương tiện.

Sự việc xảy ra vào khoảng trưa trên đường Ching Cheung, gần khu Nob Hill, khi chiếc taxi đang di chuyển theo hướng đông. Hình ảnh trong video cho thấy tài xế gục xuống phía sau vô-lăng và không còn phản ứng.

Một nam hành khách ngồi ở ghế trước cùng 3 phụ nữ ở hàng ghế sau liên tục gọi, lay người tài xế nhằm đánh thức ông nhưng không có kết quả. Trong hơn 30 giây, chiếc taxi tiếp tục di chuyển trong tình trạng không có người thực sự kiểm soát vô-lăng.

Trước tình huống nguy hiểm, một nữ hành khách ngồi phía sau đứng lên, với tay giữ vô-lăng và cố gắng điều khiển chiếc xe. Người đàn ông ngồi ở ghế trước cũng hỗ trợ cô kiểm soát phương tiện.

Chiếc taxi sau đó rung lắc mạnh, giảm tốc rồi dừng lại khi phần bên phải xe cọ vào lề đường. Vụ va chạm khiến lốp trước bên phải bị nổ, nhưng phương tiện dường như không bị hư hỏng nghiêm trọng.

Bốn hành khách nhanh chóng xuống xe và gọi lực lượng cứu hộ. Không ai trong số họ bị thương.

Tài xế bất tỉnh được xe cấp cứu đưa đến Trung tâm Y tế Caritas ở Cheung Sha Wan để điều trị. Theo thông tin cập nhật đến tối 1/10, người đàn ông 66 tuổi vẫn trong tình trạng nguy kịch.