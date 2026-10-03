Vì sao Tổng thống Thụy Sĩ chỉ tại vị một năm?

Hằng năm, Quốc hội Liên bang Thuỵ Sĩ bầu 1 trong 7 thành viên của Hội đồng Liên bang làm Tổng thống Liên bang và một người khác làm Phó Tổng thống. Hai chức vụ này có nhiệm kỳ một năm và không được tái cử ngay trong năm kế tiếp.

Theo thông lệ, vị trí Phó Tổng thống và sau đó là Tổng thống được luân phiên giữa các thành viên, chủ yếu dựa trên thâm niên.

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Thụy Sĩ không có quyền lực vượt trội so với 6 thành viên còn lại. Người giữ chức vụ này được coi là “người đứng đầu trong số những người ngang hàng”, chủ trì các cuộc họp của Hội đồng Liên bang, thực hiện một số nhiệm vụ đại diện trong và ngoài nước, nhưng vẫn tiếp tục điều hành bộ mình phụ trách.

Các quyết định của Chính phủ được đưa ra theo nguyên tắc tập thể.

Khác với nhiều quốc gia, Thụy Sĩ không có một cá nhân duy nhất giữ vai trò nguyên thủ quốc gia. Chức năng này do toàn bộ Hội đồng Liên bang đảm nhiệm.

Vì vậy, việc thay đổi Tổng thống mỗi năm không đồng nghĩa với thay đổi Chính phủ hay chuyển giao toàn bộ quyền hành pháp.

Cơ chế luân phiên chức Tổng thống được hình thành từ những năm 1890. Trước đó, chức vụ này thường được trao cho các thành viên có vị thế nổi bật trong Hội đồng Liên bang.

Việc luân phiên sau đó trở thành thông lệ, nhằm bảo đảm tính bình đẳng giữa các thành viên Chính phủ.

Năm 2026, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ là ông Guy Parmelin, người đứng đầu Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu.

Ông được Quốc hội bầu vào ngày 10-12-2025 với 203 phiếu và bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 1-1-2026. Đây là lần thứ hai ông đảm nhiệm chức Tổng thống, sau năm 2021.

Ngày 2-10, ông Parmelin thông báo sẽ rời Hội đồng Liên bang vào cuối năm 2026.

Sau khi rời khỏi chính phủ, người kế nhiệm ông Parmelin sẽ được chọn từ đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP) theo tỷ lệ đảng được quy định từ trước.

Các ứng cử viên đảng SVP có thời hạn đăng ký đến hết ngày 23-10, trước khi Quốc hội tiến hành bỏ phiếu bầu chọn vào ngày 9-12.