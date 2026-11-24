Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội.

Tối 24/11, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Sự kiện được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Điểm nhấn của đêm diễn là màn pháo hoa nghệ thuật với nhiều đợt bắn, kết hợp hệ thống ánh sáng, âm nhạc và hiệu ứng sân khấu.

Những loạt pháo hoa đầu tiên đồng loạt khai hỏa, thắp sáng bầu trời khu vực sân vận động Mỹ Đình và các vùng lân cận.

Các tầng pháo hoa với nhiều màu sắc được kết hợp cùng âm thanh và ánh sáng, tạo nên không gian trình diễn quy mô lớn.

Hàng loạt hiệu ứng hỏa thuật góp phần tăng thêm sức hút cho các tiết mục, mang đến những hình ảnh nổi bật trên sân khấu và bầu trời đêm.

Đáng chú ý, pháo hoa không chỉ xuất hiện ở phần kết mà còn được bố trí tại nhiều thời điểm quan trọng trong chương trình.

Cách tổ chức này giúp các màn trình diễn có thêm điểm nhấn, đồng thời tạo sự kết nối giữa âm nhạc, nghệ thuật sân khấu và hiệu ứng ánh sáng.

Ở phần cuối, pháo hoa tầm cao tiếp tục được bắn liên tiếp, tạo nên màn trình diễn trên bầu trời Mỹ Đình, khép lại đêm nghệ thuật đặc sắc.

Màn pháo hoa kéo dài khoảng 17 phút, với 2.605 quả pháo hoa tầm cao, 648 quả pháo hoa nổ tầm thấp, 688 giàn phun cùng các ống hỏa thuật.

Với thời lượng 120 phút, “Muôn sắc Việt Nam” được xây dựng như một hành trình nghệ thuật kết nối những giá trị văn hóa truyền thống với sức sáng tạo đương đại, lan tỏa thông điệp “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội chủ trì; giao Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và đơn vị liên quan thực hiện.

Chương trình gồm ba chương: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, “Muôn sắc di sản”, “Bản sắc vươn xa” và phần kết “Việt Nam bừng sáng năm châu”. Mỗi phần khai thác một khía cạnh về lịch sử, văn hiến và sự phong phú của văn hóa Việt Nam, từ những giá trị nguồn cội đến khát vọng hội nhập.

Một trong những nội dung đáng chú ý là phần trình diễn 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Bên cạnh các nghệ sĩ chuyên nghiệp, chương trình có sự tham gia của nghệ nhân và những cộng đồng đang trực tiếp gìn giữ, trao truyền các di sản.

Đêm diễn còn quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những giọng ca gạo cội đến các gương mặt tiêu biểu của âm nhạc đương đại. Trong đó có NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh cùng các ca sĩ Quốc Thiên, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Phương Mỹ Chi, Đông Hùng...

Qua 120 phút, chương trình kết nối những giá trị di sản với sức sáng tạo đương đại, hướng tới đáp ứng nhu cầu thưởng thức của đông đảo nhân dân và lan tỏa tinh thần “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.