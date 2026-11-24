Tối 24/11, hàng nghìn người dân, du khách trong và ngoài nước đổ về tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) nhân ngày "Tết Văn hóa" đầu tiên của Việt Nam. Theo ghi nhận, dòng người đông đúc, ken đặc cả tuyến phố từ chiều cùng ngày. Không gian văn hóa trên tuyến phố như một sân khấu lễ hội mở, với các khu vực trải nghiệm, giao lưu và 4 không gian biểu diễn nghệ thuật đồng thời, tạo sự kết nối giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống - đương đại.

Người dân tham quan các gian hàng, triển lãm, tận hưởng bầu không khí sôi động, náo nhiệt của ngày hội. Khu biểu diễn là nơi diễn ra những chương trình ca múa nhạc tổng hợp quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật truyền thống và đương đại, giới thiệu những tiết mục đặc sắc của các đơn vị nghệ thuật TP.HCM và các tỉnh, thành phố lân cận.

Những ngày qua, tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút hàng vạn người dân, khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động, chương trình, triển lãm miễn phí.

Trong dòng người đông đúc, không khó để nhận ra sự xuất hiện của đông đảo các vị khách quốc tế. Họ hào hứng, phấn khích trước các hoạt động, gian hàng, triển lãm tại tuyến phố. Không chỉ chụp ảnh, quay video, các du khách quốc tế còn trực tiếp trải nghiệm nhiều hoạt động.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Anh Thư (24 tuổi, TP.HCM) cho biết choáng ngợp trước không gian văn hóa, triển lãm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. "Lần đầu tiên đón Ngày Văn hóa Việt Nam, tôi cảm thấy xúc động, tự hào về bản sắc, văn hóa dân tộc. Thông qua các hoạt động tại triển lãm, tôi hiểu hơn về lịch sử, văn hóa. Xin gửi lời tri ân đến những người đang gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc", Anh Thư chia sẻ.

Không gian nghệ thuật biểu diễn là địa điểm thu hút người dân, du khách nhiều nhất. Thông qua các hoạt động, TP.HCM mong muốn tôn vinh các loại hình nghệ thuật truyền thống, di sản văn hóa, trang phục, phong tục và sắc màu văn hóa vùng miền.

Điểm ấn tượng của triển lãm lần này là cách các đơn vị đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng thông qua các hình thức trải nghiệm hiện đại. Các gian hàng được đầu tư về nội dung lẫn hình thức, tạo cơ hội để khách tham quan trực tiếp khám phá quá trình sáng tạo. Sự hưởng ứng của đông đảo khán giả trẻ và du khách quốc tế cũng cho thấy sức hấp dẫn của văn hóa Việt Nam khi được giới thiệu bằng những cách thức mới mẻ, gần gũi.