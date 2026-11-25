Đông đảo đại biểu và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã về dự lễ tổng kết.

Tối 24/11, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành (Thanh Hóa), Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 đã tổ chức tổng kết, bế mạc sự kiện với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết, sau 3 ngày tổ chức với nhiều hoạt động trình diễn, trải nghiệm phong phú, Ngày hội đã thành công tốt đẹp, tạo không gian giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, nghệ nhân, diễn viên và đồng bào các dân tộc.

Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Ngày hội năm nay có sự tham gia của hơn 60 xã, phường, giới thiệu những loại hình di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc, tiêu biểu của 7 dân tộc gồm: Kinh, Mường, Thái, Mông, Thổ, Dao và Khơ Mú. Đây cũng là dịp quảng bá những nét văn hóa đặc trưng, tiềm năng và hình ảnh vùng đất, con người xứ Thanh đến đông đảo nhân dân, du khách.

Một trong những điểm nhấn của Ngày hội là chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu, kết hợp giữa các nghệ sĩ chuyên nghiệp với lực lượng nghệ nhân, diễn viên quần chúng của tỉnh. Gần 300 nghệ nhân, diễn viên cùng các ca sĩ, nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam đã tham gia biểu diễn, giới thiệu nhiều loại hình di sản văn hóa đặc sắc.

Nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ mang đậm màu sắc văn hóa xứ Thanh được trình diễn tại buổi lễ.

Trong khuôn khổ Ngày hội, hoạt động trình diễn di sản văn hóa phi vật thể tại không gian trải nghiệm văn hóa thu hút 19 đội với gần 500 nghệ nhân, diễn viên tham gia. Nhiều loại hình di sản đã được giới thiệu, quảng diễn trực tiếp như: Ngũ trò Viên Khê, Hò sông Mã, Trò Xuân Phả, Séc Bùa, Pồn Pôông, Sết Boóc Mạy, Khèn Mông, Múa Bát, Múa Bắt nhái...

Bên cạnh đó là các nghi lễ, trò diễn trong lễ hội truyền thống, hát ún của người Mường và nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè (Trà Đông). Thông qua hình thức trình diễn trực tiếp, những giá trị văn hóa không chỉ được giới thiệu bằng hình ảnh, lời thuyết minh mà còn được tái hiện sinh động qua chính sự thực hành của nghệ nhân và cộng đồng nắm giữ di sản.

Không gian trải nghiệm văn hóa cũng là điểm thu hút đông đảo người dân, du khách. Ban tổ chức bố trí 2 không gian trải nghiệm văn hóa của đồng bào dân tộc Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số, một không gian trưng bày với chủ đề “Những sắc màu văn hóa xứ Thanh” cùng hơn 50 không gian giới thiệu đặc trưng văn hóa của các xã, phường. Tại đây, các địa phương giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa, ẩm thực, sản phẩm truyền thống và hoạt động cộng đồng. Một số không gian tạo được dấu ấn riêng với cách bài trí, tổ chức trình diễn và giới thiệu di sản như Thiệu Trung, Lưu Vệ, Hồi Xuân... Trong đó có hoạt động giới thiệu, trình diễn loại hình đúc trống đồng Trà Đông và diễn trình văn hóa phi vật thể tại các không gian văn hóa Pù Luông, Phú Lệ, Bỉm Sơn, Hạc Thành.

Đông đảo người dân và du khách hào hứng trải nghiệm các loại hình văn hóa tại Ngày hội.

Cùng với hoạt động quảng diễn di sản, chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng tại sân khấu Quảng trường Lam Sơn mang đến không khí giao lưu sôi nổi với 16 tiết mục. Các làn điệu dân ca, dân vũ, âm nhạc truyền thống được kết hợp với những sáng tác mới, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của các địa phương trong tỉnh.

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức ghi nhận những đóng góp của các sở, ngành, địa phương, nghệ nhân, diễn viên và các đội tham gia. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định tặng Bằng khen cho 27 tập thể và 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu, đóng góp tích cực vào thành công của Ngày hội.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho thành công của Ngày hội.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao giải cho 5 loại hình trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, 8 tiết mục văn nghệ quần chúng xuất sắc và 7 không gian trưng bày văn hóa ấn tượng. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen cho 27 tập thể có thành tích trong tham gia, hưởng ứng Ngày hội.

Cũng tại buổi lễ, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa mong muốn các nghệ nhân, diễn viên và địa phương tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong gìn giữ, bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống; quan tâm bồi dưỡng thế hệ trẻ kế tục, thực hành di sản, đưa các hoạt động văn hóa ngày càng thấm sâu vào đời sống tinh thần của nhân dân.