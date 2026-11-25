Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường trao giải Nhất toàn đoàn cho đại diện đội thi phường Bãi Cháy.

Liên hoan Tiếng hát khu dân cư là hoạt động văn hóa mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện truyền thống văn hóa giàu bản sắc của TP Quảng Ninh.

Đây là sân chơi nghệ thuật lành mạnh, nơi cộng đồng được giao lưu, sáng tạo, nơi tinh thần đoàn kết được nuôi dưỡng, lan tỏa, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Thông qua Liên hoan Tiếng hát khu dân cư khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, lan tỏa các giá trị văn hóa đặc sắc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng xây dựng TP Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Các đội thi tham gia Liên hoan Tiếng hát khu dân cư TP Quảng Ninh năm 2026 được trao 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba toàn đoàn.

Từ tháng 8 đến tháng 10, Liên hoan tiếng hát khu dân cư đã được 54/54 địa phương triển khai tổ chức từ thôn, khu dân cư tới cấp xã và cấp cụm, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia với gần 6.000 nghệ sĩ, diễn viên không chuyên từ người cao tuổi đến thanh thiếu nhi tham gia luyện tập và biểu diễn.

14 tiết mục xuất sắc đạt giải A tại Liên hoan Tiếng hát khu dân cư TP Quảng Ninh năm 2026.

Trải qua Liên hoan của 9 cụm địa phương đã lựa chọn 9 đội thi xuất sắc nhất để dự thi Liên hoan cấp thành phố, gồm các phường Mạo Khê, Việt Hưng, Hoành Bồ, Bãi Cháy, Cẩm Phả, Móng Cái 1 và các xã Hải Lạng, Bình Liêu, Quảng Hà, với sự góp mặt của gần 800 nghệ sĩ, diễn viên không chuyên đến từ cơ sở tham gia biểu diễn 41 tiết mục.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đội thi đã có sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, mang đến những tiết mục đa dạng về thể loại ca, múa, nhạc, kịch, độc tấu nhạc cụ,... được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc, phản ánh sinh động chất liệu đời sống và nét đẹp văn hóa của nhân dân các dân tộc TP Quảng Ninh.

Tiết mục đặc sắc được công diễn tại Liên hoan Tiếng hát khu dân cư năm 2026.

Quang cảnh buổi lễ.

Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba toàn đoàn cho các đội thi.

Đội thi phường Bãi Cháy đã xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn tại Liên hoan Tiếng hát khu dân cư TP Quảng Ninh năm 2026.

Giải Nhì toàn đoàn thuộc về các đội thi phường Cẩm Phả, phường Mạo Khê, xã Quảng Hà và xã Hải Lạng.

Giải Ba toàn đoàn thuộc về các đội thi phường Hoành Bồ, phường Việt Hưng, phường Móng Cái 1 và xã Bình Liêu.

Cùng với đó, Ban Tổ chức đã trao giải cho 14 tiết mục đạt giải A, 15 tiết mục đạt giải B, 12 tiết mục đạt giải Khuyến khích và các giải phụ dành cho đạo diễn xuất sắc nhất, diễn viên kịch xuất sắc nhất, diễn viên lớn tuổi và nhỏ tuổi nhất.