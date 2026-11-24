Trong ngày nghỉ Văn hóa Việt Nam 24/11, ghi nhận tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), đông đảo người dân và du khách đến tham quan, vui chơi, chụp ảnh trong không gian phố đi bộ.

Dọc các tuyến phố quanh hồ, nhiều nhóm bạn trẻ lựa chọn trang phục đẹp, trong đó có áo dài truyền thống, để lưu lại những khoảnh khắc bên bờ hồ.

Thời tiết Hà Nội ngày 24/11 se lạnh, trời nhiều mây, nền nhiệt giảm nhưng không ngăn được dòng người đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm. Nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục đẹp, diện áo dài xuống phố, tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc trong ngày nghỉ.

Các cặp đôi, nhóm bạn tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm, tạo nên không khí nhộn nhịp tại không gian công cộng trung tâm Thủ đô.

Bên cạnh hoạt động tham quan, chụp ảnh, các triển lãm và chương trình trải nghiệm văn hóa cũng là lựa chọn của nhiều người trẻ. Tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm), triển lãm Tinh hoa hội tụ giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tác phẩm gắn với những làng nghề truyền thống.

Không gian trưng bày mang đến cơ hội để công chúng tìm hiểu kỹ thuật chế tác, chất liệu và giá trị văn hóa của các sản phẩm thủ công. Qua đó, di sản làng nghề được giới thiệu trong cách tiếp cận gần gũi hơn với đời sống hiện đại, giúp người trẻ có thêm lựa chọn khám phá văn hóa truyền thống.

Chương trình diễn ra từ ngày 3/11/2026 đến 3/1/2027 tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, mở cửa miễn phí cho khách tham quan.

Ngoài ra, triển lãm Một bát thương tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) cũng trở thành điểm đến thu hút người tham quan trẻ.

Triển lãm Một bát thương tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) tạo dấu ấn bởi cách tiếp cận trực diện với vấn đề bạo lực trên cơ sở giới. Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày, không gian triển lãm khiến nhiều người tham quan xúc động, thậm chí bật khóc khi đối diện với câu chuyện của 346 phụ nữ bị giết hại do yếu tố giới tại Việt Nam.

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong trong ngày 24/11, rất đông bạn trẻ đổ về Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam để xếp hàng vào tham quan triển lãm Một bát thương. Triển lãm thu hút người trẻ ngay từ những ngày đầu mở cửa và dần được nhiều người trẻ biết đến thông qua mạng xã hội Threads.

Chia sẻ sau chuyến tham quan, Hà Phương (23 tuổi, Hà Nội) cho biết đây là lần đầu tiên cô đến một triển lãm mà không thể kìm được nước mắt. Những câu chuyện được kể khiến cô trải qua nhiều cảm xúc đan xen, từ tức giận, phẫn nộ đến xót xa trước những số phận phụ nữ bị tước đoạt mạng sống. “Dù họ là ai, tôi hy vọng, ở kiếp sau, thế giới sẽ dịu dàng với họ hơn”, Hà Phương cho biết. Cô gái cũng kêu gọi mọi người rủ bạn trai, chồng hoặc những người bạn khác giới cùng đến triển lãm, bởi bạo lực trên cơ sở giới không phải vấn đề riêng của phụ nữ mà cần sự quan tâm và chung tay của toàn xã hội.

Cùng chia sẻ về trải nghiệm tại triển lãm, Hoàng Ngân (20 tuổi, Hà Nội) cho biết điều khiến cô ám ảnh nhất là những thông tin trên chiếc bát tưởng niệm các nạn nhân. Dừng lại khá lâu trước hiện vật này, cô nhận ra khoảng 3/4 số trường hợp được ghi nhận là những phụ nữ bị sát hại ngay tại nhà riêng. Không ít người cho rằng việc nhìn nhận những bất bình đẳng, tổn thương không đồng nghĩa với bi quan, mà cần trở thành động lực để cộng đồng lên tiếng và thúc đẩy những thay đổi tích cực.

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Với cảnh báo về nội dung nặng nề, Một bát thương không hướng đến những trải nghiệm giải trí nhẹ nhàng. Thay vào đó, triển lãm đặt người xem trước những câu chuyện đau lòng, gợi suy ngẫm về hành vi sát hại phụ nữ vì yếu tố giới, bạo lực trên cơ sở giới và quyền được sống an toàn của phụ nữ.

Các khu vực tham quan khác trong Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cũng thu hút rất đông người trẻ.