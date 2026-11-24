Diễn viên Bảo Thanh đăng loạt ảnh dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, trong đó có những khoảnh khắc chụp cùng NSND Tự Long, NSND Xuân Bắc, NSND Trung Hiếu. Nữ diễn viên viết: “Là một người làm nghệ thuật, Thanh luôn cảm nhận sâu sắc rằng mỗi vai diễn, mỗi câu chuyện được kể trên sân khấu hay màn ảnh đều có thể trở thành một nhịp cầu đưa những giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng”.

Bảo Thanh vừa có dấu mốc mới trong sự nghiệp. Ngày 20/11, cô được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân và phong cấp bậc hàm Trung úy chuyên môn kỹ thuật An ninh nhân dân tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân. Cô mong mỗi người cùng trân trọng, gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, để văn hóa tiếp tục là nguồn cảm hứng cho các thế hệ.

NSND Tự Long chia sẻ ảnh lưu niệm trong dịp gặp mặt cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ quân đội nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. “Hôm nay là ngày cần phải lưu lại”, anh viết. Lời chia sẻ ngắn đi cùng những hình ảnh gặp gỡ đồng nghiệp trong ngày tôn vinh văn hóa.

Diễn viên Đào Thanh Mai đăng ảnh các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Kịch Công an nhân dân chụp cùng NSND Xuân Bắc. Cô viết: “Chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026). Tự hào là người Việt Nam. Tự hào văn hóa Việt Nam”.

Lưu Huyền Trang bày tỏ niềm vui khi cùng các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. “Huyền Trang vinh dự và tự hào khi được góp mặt”, cô chia sẻ. Nữ diễn viên gọi đây là dấu mốc lịch sử đầy xúc động và tự hào.

Ca sĩ Đăng Khôi cho biết nhận được thư chúc mừng, ghi nhận từ Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục trưởng NSND Nguyễn Xuân Bắc dành cho hành trình tham gia Silk Way Star 2026. Theo nam ca sĩ, thư ghi nhận nỗ lực kết hợp âm nhạc truyền thống với cách thể hiện đương đại, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra quốc tế. “Với Khôi, hơn cả những thành tích trên sân khấu, điều luôn theo đuổi là cơ hội được góp một phần công sức nhỏ bé để giới thiệu âm nhạc, văn hóa truyền thống và những giá trị tốt đẹp của quê hương Việt Nam đến với bạn bè năm châu, quốc tế”, anh chia sẻ.

Lâm Bảo Ngọc chia sẻ trải nghiệm biểu diễn trên chuyến bay nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. “Lâm Bảo Ngọc vinh dự khi được hát trên độ cao 10.000 m và cùng các hành khách trên chuyến bay chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam”, nữ ca sĩ cho biết. Cô gửi lời chúc, bày tỏ tình yêu và niềm tự hào dành cho quê hương.

Diễn viên Minh Luân tham gia các hoạt động tại TPHCM bao gồm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh đến diễu hành, trình diễn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Anh nhắc lại việc từng tham gia các hoạt động dịp A50, A80 và tiếp tục có mặt trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết. “Vui lắm”, nam diễn viên bày tỏ.

Lan Phương chia sẻ ảnh check-in tại Cần Giờ. Trong loạt hình, nữ diễn viên ghi lại khoảnh khắc chụp ảnh lưu niệm cùng những người công nhân tại đây.

Minh Hằng đăng những hình ảnh hậu trường ghi hình Quán nhà Haha, chia sẻ với khán giả một phần hoạt động của mình trong dịp này.

MC Thảo Vân tranh thủ về quê thăm người thân. “Đây là hạnh phúc của mình, khi ba mẹ không còn nhưng vẫn có các anh chị luôn chờ đợi, như ba mẹ ngày xưa…”, cô viết.

Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ hình ảnh bữa cơm nhà do mẹ nấu, ghi lại một khoảnh khắc đời thường trong ngày Văn hóa Việt Nam.