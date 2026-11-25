Thời gian qua, xã Đông Khánh Sơn tập trung triển khai chương trình OCOP nhằm gia tăng giá trị sản phẩm nông sản. Trong số 15 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên trên địa bàn xã Đông Khánh Sơn, các sản phẩm OCOP của Hộ kinh doanh Thảo Nguyên Farm (thôn Tà Nĩa) được phát triển với mong muốn nâng tầm nông sản địa phương.

Món quà từ sản vật địa phương

Các sản phẩm OCOP của Hộ kinh doanh Thảo Nguyên Farm. Ảnh: CHÂU TƯỜNG

Những dịp đến với xã Đông Khánh Sơn, chúng tôi đã được nghe về câu chuyện khởi nghiệp bằng các nông sản, sản vật đặc trưng địa phương của Hộ kinh doanh Thảo Nguyên Farm. Bà Mấu Thị Mộng Mơ - Chủ Hộ kinh doanh Thảo Nguyên Farm chia sẻ: “Với mong muốn mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng tầm các sản vật địa phương, Thảo Nguyên Farm đã tiến hành thu mua hạt chuối cô đơn, hạt tiêu đen, hạt đậu đỏ của người dân trong vùng để chế biến, kinh doanh. Hiện nay, 3 sản phẩm của chúng tôi đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao gồm: Hạt chuối cô đơn Vitơi Kutơu; hạt tiêu đen, hạt đậu đỏ Thảo Nguyên Farm. Mỗi sản phẩm của chúng tôi còn mang đến cho du khách, người tiêu dùng về câu chuyện đặc sắc trong truyền thống văn hóa, ẩm thực, chứa đựng tình đất và người Đông Khánh Sơn”.

Với sản phẩm hạt chuối cô đơn, Hộ kinh doanh Thảo Nguyên Farm chọn đặt tên là “Vitơi Kutơu” theo cách gọi chân chất của đồng bào Raglai đối với cây chuối cô đơn mọc nơi vùng đồi núi cao. Cây chuối này chỉ nảy sinh bằng hạt, duy nhất một thân, sau khi ra buồng đến khi trái chín, thân cây sẽ lụi dần mà không nảy thêm bất cứ cây con nào dưới gốc như các loài chuối khác. Hạt chuối cô đơn là một loại dược liệu của người Raglai được sử dụng trong bài thuốc để chữa sỏi thận và tăng cường sức khỏe. Để thu hoạch hạt chuối cô đơn, người dân vùng cao phải đi sâu vào rừng, tìm kiếm những buồng chuối đang độ chín nhất. Quả chuối sau khi được hái về sẽ tách lấy hạt, rửa sạch và phơi khô tự nhiên. Hiện nay sản phẩm hạt chuối cô đơn Vitơi Kutơu được nhiều người tìm mua để sử dụng làm dược liệu hay ngâm rượu đãi khách. Còn với sản phẩm hạt tiêu đen, hạt đậu đỏ không đơn thuần là những nông sản đặc trưng, mang hương vị thuần thiết của vùng cao Đông Khánh Sơn, mà còn là kết tinh từ tâm huyết của người nông dân qua bao mưa nắng chăm sóc, thu hoạch và cả khát vọng đưa nông sản địa phương vươn xa của Hộ kinh doanh Thảo Nguyên Farm.

Thúc đẩy quảng bá sản phẩm

Để tìm kiếm thị trường, thu hút người tiêu dùng, bên cạnh chú trọng sản phẩm chất lượng, Hộ kinh doanh Thảo Nguyên Farm còn quan tâm việc thiết kế bao bì, nhãn mác đẹp mắt, thân thiện với môi trường. Cở sở còn dành riêng một không gian tại Homestay Suối Mơ của để trưng bày, bán các sản phẩm. Ngoài ra, bà Mấu Thị Mộng Mơ còn tích cực đưa các sản phẩm đến những phiên chợ, lễ hội giới thiệu sản phẩm do địa phương, các đoàn thể tổ chức; quảng bá sản phẩm qua các trang mạng xã hội. Nhờ đó, các sản phẩm của hộ kinh doanh Thảo Nguyên Farm được người tiêu dùng, du khách tin tưởng lựa chọn khi đến với Đông Khánh Sơn. Trong thời gian tới, ngoài duy trì 3 sản phẩm đã được công nhận, Hộ kinh doanh Thảo Nguyên Farm còn tiếp tục xây dựng, hoàn thiện sản phẩm để tham gia chương trình OCOP đối với 2 sản phẩm: Sầu riêng và măng le khô.

Theo ông Nguyễn Ngọc Danh - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Khánh Sơn, chương trình OCOP là động lực quan trọng để phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn theo hướng phát huy nội lực, nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn. Thời gian qua, chương trình đã được xã Đông Khánh Sơn tập trung triển khai, đến nay trên địa bàn đã có 15 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 3 sản phẩm của Hộ kinh doanh Thảo Nguyên Farm. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ cho các chủ thể tham gia chương trình OCOP. Địa phương sẽ khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển các sản phẩm OCOP gắn với việc nâng tầm nông sản, đặc sản địa phương; phát triển các sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền, có tiềm năng trở thành quà tặng du lịch, sản phẩm trải nghiệm hoặc dịch vụ gắn với không gian du lịch.