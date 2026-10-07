Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/10

* Ngày 7/10, các Tổ công tác do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì đã kiểm tra thực địa hoạt động các mỏ khai thác cát và mỏ khoáng sản tại nhiều địa phương trong tỉnh.

- Qua kiểm tra thực tế tại bến của 9 mỏ khai thác cát dọc sông Lam, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhận định hệ thống camera giám sát chưa đáp ứng việc giám sát, yêu cầu tạm dừng hoạt động để hoàn thiện lắp đặt, kết nối dữ liệu theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra tại bến cát Cầu Rộ thuộc Công ty Cổ phần Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương tại xã Xuân Lâm. Ảnh: Thành Duy

-Tổ công tác số 2 do đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì đoàn liên ngành kiểm tra thực địa đột xuất hoạt động 6 mỏ khoáng sản tại các xã: Phúc Lộc, Văn Kiều và các phường Hoàng Mai, Quỳnh Mai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phân tích các số liệu báo cáo về mỏ đá Bãi Giang của Công ty TNHH Huệ Minh. Ảnh: Nguyễn Toàn

- Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 đã đi kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại các xã Hưng Nguyên, Yên Trung, Nam Đàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu hoạt động trạm cân phải đúng quy định, chỉ bố trí 1 tuyến đường ra/vào. Ảnh: Phạm Bằng

* Phát biểu tại hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận xã hội thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

* Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chiều 7/10, Tiểu ban bảo đảm tài chính, hậu cần, xây dựng công trình và lễ tân - Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bùi Thọ

* Chiều 7/10, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết liên quan đến việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm, vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Thu Vinh

- Sáng 7/10, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra một số dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Toàn cảnh cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết. Ảnh: Hoàng Hiếu

* Chiều 7/10, UBND tỉnh tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm 2026.

Quang cảnh buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Phạm Bằng