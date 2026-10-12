Hà Nội: Cận cảnh đường Ô Chợ Dừa sau khi xén dải phân cách, mở rộng

Ghi nhận của phóng viên Báo Sức khoẻ và Đời sống, sau khi xén dải phân cách giữa đường, khu vực Ô Chợ Dừa, Hà Nội có diện mạo thông thoáng hơn với mặt đường rộng, dải phân cách được thu hẹp và cây xanh tiếp tục được duy trì. Một số hạng mục tại dải phân cách vẫn còn dấu vết mới thi công. Ảnh: Phúc Đức

Ghi nhận tại khu vực đường Ô Chợ Dừa cho thấy, mặt đường sau khi được mở rộng có không gian lưu thông rộng rãi. Phần diện tích được bổ sung giúp mặt đường trông thoáng đãng, trong khi dải phân cách giữa hai chiều xe chạy được tổ chức lại với bồn cây kéo dài dọc tuyến. Ảnh: Phúc Đức

Phần mặt đường trải nhựa mới tạo thành một khoảng lưu thông tương đối rộng bên cạnh dải phân cách. Các phương tiện ô tô, xe máy di chuyển trên đường thông thoáng, thuận tiện. Ảnh: Phúc Đức

Sau khi đoạn Vành đai 1 Hoàng Cầu – Voi Phục thông xe kỹ thuật phần tuyến chính, đường Ô Chợ Dừa xuất hiện "nút thắt cổ chai" ở đoạn cuối tuyến, kéo dài từ số nhà 34 đến nút giao đường Hoàng Cầu. Ảnh: Phúc Đức

Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn này, Sở Xây dựng Hà Nội đã có phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến (đoạn từ số nhà 34 đến số 80) bằng phương án xén bớt dải phân cách giữa để mở rộng lòng đường, tổ chức thành 3 làn xe chạy mỗi chiều. Việc xén dải phân cách giúp mỗi chiều đường tăng thêm 5,5m bề rộng mặt đường. Ảnh: Phúc Đức

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, dự án mở rộng mặt đường Ô Chợ Dừa được triển khai để đồng bộ hạ tầng và thích ứng với phương án phân luồng mới khi đoạn Vành đai 1 qua Hoàng Cầu - Voi Phục thông xe tạm. Ảnh: Phúc Đức

Hiệu quả của phương án giao thông mới này sẽ tiếp tục được đánh giá thông qua theo dõi lưu lượng phương tiện và tình hình giao thông thực tế. Ảnh: Phúc Đức