Phường Tây Hồ kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân

Lãnh đạo phường Tây Hồ trao các quyết định về sắp xếp lại tổ chức Đảng, các phòng ban chuyên môn và công tác cán bộ. Ảnh: Văn Tuyến

Ngày 12-10, UBND phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp lại tổ chức đảng, các phòng chuyên môn thuộc UBND phường và công tác cán bộ. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai dự hội nghị.

Theo quyết định được công bố, sau khi sắp xếp, UBND phường Tây Hồ có 5 phòng chuyên môn, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 12-10-2026, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội.

Đây là sự điều chỉnh lớn về tổ chức, cơ cấu bộ máy và đội ngũ cán bộ thuộc UBND phường. Việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn không làm tăng tổng số biên chế công chức được giao, đồng thời gắn cơ cấu tổ chức với vị trí việc làm, năng lực và chuyên môn của cán bộ; sử dụng tiết kiệm cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí hiện có.

Cùng với việc kiện toàn các phòng chuyên môn, phường Tây Hồ thực hiện sắp xếp mô hình tổ chức đảng theo chủ trương của Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

Theo đó, phường kết thúc hoạt động của 2 đảng bộ trực thuộc, gồm Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND phường; đồng thời thành lập 15 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường, chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ mới thành lập.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai chụp ảnh cùng lãnh đạo, cán bộ phường Tây Hồ. Ảnh: Văn Tuyến

Việc tổ chức lại mô hình tổ chức đảng nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đồng thời, việc sắp xếp hướng tới khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán về chức năng, nhiệm vụ, đối tượng quản lý và lĩnh vực hoạt động; giảm tổ chức trung gian không cần thiết, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa các tổ chức đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, việc sắp xếp các phòng, ban và đề án sắp xếp tổ chức đảng được xây dựng theo hướng đồng bộ, thống nhất.

Để các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp sớm ổn định và hoạt động hiệu quả, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc bàn giao tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, cơ sở vật chất và các nhiệm vụ liên quan theo đúng quy định; không để xảy ra khoảng trống trong quản lý, gián đoạn hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các đơn vị cần sớm rà soát, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả. Việc phân công phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, phù hợp với năng lực, sở trường, bằng cấp chuyên môn và vị trí việc làm của từng cán bộ, công chức, nhân viên.

Đối với các tổ chức đảng sau sắp xếp, yêu cầu đặt ra là nhanh chóng hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ trong cấp ủy và đảng viên; phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và củng cố khối đoàn kết, thống nhất.