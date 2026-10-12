TP.HCM tăng tốc thi công nhà ga ngầm của Metro số 2

Những ngày qua, TP.HCM đang tăng tốc thi công các nhà ga ngầm của tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương). Ghi nhận của phóng viên, trên trục Cách Mạng Tháng Tám – Trường Chinh, nhiều vị trí xây dựng nhà ga ngầm thuộc tuyến Metro số 2 đang được triển khai. Máy móc, thiết bị và nhân lực được huy động để thực hiện các hạng mục đầu tiên, từng bước hình thành mặt bằng thi công cho công trình giao thông trọng điểm của TP.HCM.

Hệ thống rào chắn được bố trí tại các khu vực thi công nhà ga ngầm, phân định phạm vi công trường với phần đường phục vụ phương tiện lưu thông. Việc tổ chức mặt bằng được thực hiện song song với các hạng mục xây dựng, tạo điều kiện để nhà thầu triển khai công việc, đồng thời phục vụ công tác bảo đảm an toàn tại khu vực thi công.

Công tác thi công tường dẫn được triển khai tại các nhà ga ngầm tuyến Metro số 2. Đây là hạng mục quan trọng, tạo cơ sở định vị và thực hiện các bước tiếp theo trong quá trình thi công tường vây, xây dựng kết cấu nhà ga ngầm.

Bên cạnh đó, các nhà thầu triển khai thi công tường vây theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Khối lượng thực hiện tại từng nhà ga có sự khác nhau, phụ thuộc vào tiến độ triển khai, điều kiện mặt bằng và phương án tổ chức thi công thực tế.

Tại ga ST05 (Lê Thị Riêng), khối lượng thi công tường dẫn đạt 207/491,5m, tương đương khoảng 42%. Đối với hạng mục tường vây, nhà thầu đã hoàn thành 40/87 tấm, đạt gần 46% tổng khối lượng.

Ở ga ST10 (Phạm Văn Bạch), nhà thầu đã thi công 229/533m tường dẫn, đạt khoảng 43%, trong đó giai đoạn 1 đã hoàn thành. Hạng mục tường vây đạt 27/88 tấm, tương đương khoảng 30,7% khối lượng.

Tiến độ thi công tường dẫn tại các nhà ga hiện có sự chênh lệch. Cụ thể, ga ST06 (Phạm Văn Hai) đã thực hiện 101,5/280m, đạt khoảng 37%; trong khi ga ST09 (Bà Quẹo) đạt 20/270m, tương đương khoảng 7,4%.

Sau khi được cấp phép thi công từ ngày 12/9/2026, các khu vực ga ST02 (Tao Đàn) và ST07 (Bảy Hiền) đang được tổng thầu EPC tập kết máy móc, thiết bị, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai những hạng mục tiếp theo của dự án.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, dự án đã hoàn thành khảo sát địa chất với 506 lỗ khoan trên toàn tuyến. Công tác khảo sát được thực hiện từ ngày 22/1 - 19/6, phục vụ thiết kế nền móng nhà ga, đoạn hầm đào bằng máy TBM, đoạn chuyển tiếp từ ngầm lên cao, cầu cạn và depot.

Theo kế hoạch, máy đào hầm TBM đầu tiên của tuyến Metro số 2 dự kiến được đưa vào vận hành từ tháng 10/2027. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành kết cấu chính các nhà ga vào tháng 3/2029 và đưa toàn tuyến vào khai thác thương mại vào cuối năm 2030.

Tuyến Metro số 2 dài khoảng 11,3km, gồm 10 nhà ga ngầm, một ga trên cao và một depot, với tổng mức đầu tư khoảng 55.179 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng góp phần tăng năng lực vận tải công cộng, cải thiện kết nối giao thông giữa khu vực trung tâm và phía Tây Bắc TP.HCM.

Song song với tiến độ xây dựng, TP.HCM triển khai phương án phân luồng, điều chỉnh tổ chức giao thông tại các khu vực có công trình nhà ga ngầm. Từ ngày 10/10/2026, một số tuyến đường khu vực trung tâm và giao lộ Trường Chinh – Cách Mạng Tháng Tám – Lý Thường Kiệt – Hoàng Văn Thụ được điều chỉnh hướng lưu thông để phục vụ thi công Metro số 2.

Trong thời gian thi công, người tham gia giao thông cần chú ý hệ thống biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết và chủ động cập nhật lộ trình trước khi di chuyển qua khu vực công trường. Đối với các tuyến xe buýt bị điều chỉnh, hành khách cũng cần theo dõi thông tin từ đơn vị vận tải để lựa chọn hành trình phù hợp.