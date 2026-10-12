Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Trình bày dự thảo báo cáo, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết cử tri, nhân dân bày tỏ đồng tình, đánh giá cao nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó cử tri, nhân dân ghi nhận các nỗ lực rất lớn của Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng để hoàn thành các mục tiêu, tăng trưởng 2 con số vào cuối năm.

Các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội nhất là công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch tại nhiều địa phương có chuyển biến tích cực...

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga. Ảnh: Media QH

Nhân dân ghi nhận những chuyển biến tích cực trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những nỗ lực trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử và từng bước liên thông dữ liệu được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Báo cáo nêu cử tri, nhân dân đánh giá cao việc tăng trợ cấp đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, điều chỉnh tiền lương, lương hưu, chế độ phụ cấp công vụ với cán bộ công chức xã.

Nhân dân cũng đánh giá cao việc sắp xếp các trường mầm non, tiểu học và THCS trước năm học 2026-2027.

Cử tri và nhân dân tiếp tục tin tưởng vào quyết tâm của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Bên cạnh đó, theo bà Hà Thị Nga, cử tri và nhân dân còn băn khoăn lo lắng nhiều vấn đề. Trong đó, cử tri lo lắng trước tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, nhất là sử dụng AI để giả mạo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi khiến nhiều người dân mặc dù đã được tuyên truyền cảnh báo song vẫn bị mắc bẫy.

Cùng với đó, tội phạm ma túy, bạo lực trong thanh thiếu niên, nguy cơ cháy nổ tại nhà ở kết hợp kinh doanh, mất an toàn giao thông đường thủy và đuối nước ở trẻ em vẫn còn xảy ra.

Cử tri cũng băn khoăn về những dấu hiệu tiêu cực, gian lận thi cử, việc điều chỉnh phương án tuyển sinh, tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ, các khoản thu đầu năm và vấn đề an toàn bữa ăn bán trú trong các trường học.

Trong lĩnh vực y tế, sai phạm vẫn xảy ra gây lo ngại về tính hệ thống trong công tác quản lý. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số địa phương thì còn chậm.

Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, nhiều địa bàn có diện tích rộng, dân số đông làm gia tăng khối lượng công việc và gây áp lực cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở trong khi chế độ, chính sách đãi ngộ cũng còn là vấn đề cần được quan tâm.

Tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nêu ra một số kiến nghị của đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Đảng và Nhà nước.

Trong đó, kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm phân cấp, phân quyền gắn với bố trí nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật và tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nhà ở...

Một nội dung nữa là kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành và cá nhân có thẩm quyền tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và nhân dân, bảo đảm trả lời đúng trọng tâm, làm rõ nội dung, tiến độ, kết quả giải quyết.

Đối với những kiến nghị đã được phản ánh nhiều lần, những vụ việc tồn đọng, kéo dài, đề nghị tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm và thông tin công khai kết quả giải quyết.