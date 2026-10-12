Truyền thông Lào, Campuchia đánh giá cao kết quả chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Các tờ báo lớn của Lào số ra ngày 9/10 đăng trang trọng nhiều bài viết về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng - Ảnh: Báo Nhân dân

Trong các ngày 10-11/10, nhiều cơ quan báo chí, truyền thông của Lào và Campuchia đã đưa tin đậm nét về kết quả chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng, khẳng định chuyến thăm góp phần củng cố lòng tin chính trị, tăng cường quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Truyền thông Lào nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm

Tại Lào, các cơ quan truyền thông như báo Pasaxon, Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL), báo Vientiane Mai, Laophattana News, Đài Phát thanh quốc gia Lào và Đài Phát thanh Thanh niên Lào đồng loạt đăng tải các bài viết đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng trong hai ngày 8-9/10.

Báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa chính trị đặc biệt sâu sắc. Đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam. Việc lựa chọn Lào là điểm đến đầu tiên thể hiện sự coi trọng đặc biệt và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Báo Pasaxon cũng tường thuật cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, trong đó nhà lãnh đạo Lào đánh giá cao mối quan hệ gắn bó keo sơn, thủy chung giữa hai dân tộc, khẳng định chuyến thăm là nguồn cổ vũ lớn lao đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của hai bên.

Trong khi đó, Hãng Thông tấn quốc gia Lào và Đài Phát thanh quốc gia Lào tập trung phản ánh kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, nhấn mạnh sự thống nhất cao giữa lãnh đạo hai Chính phủ trong việc tiếp tục duy trì và củng cố tin cậy chính trị, coi đây là nền tảng định hướng hợp tác song phương.

Các báo PathetLao, Vientiane Mai và Laophattana News cũng nêu bật kết quả trao đổi giữa hai bên, trong đó hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng, cùng với việc tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Đáng chú ý, truyền thông Lào dành nhiều sự quan tâm đến các dự án hợp tác cụ thể được triển khai trong khuôn khổ chuyến thăm.

Báo Laophattana News phân tích ý nghĩa của lễ khởi công Dự án xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam tại thủ đô Vientiane, coi đây là biểu tượng của hợp tác chiến lược lâu dài trong phát triển nguồn nhân lực. Với diện tích 50 ha và quy mô đào tạo lên tới 4.000 sinh viên, công trình được kỳ vọng đóng góp vào việc đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Lào.

Tờ báo cũng đánh giá cao lễ bàn giao Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân số, cho rằng đây là bước tiến quan trọng, hỗ trợ Lào thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh kết quả chuyến thăm, truyền thông Lào còn nhấn mạnh công tác chuẩn bị cho "Năm Hữu nghị Đoàn kết Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào 2027", hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước.

Báo chí Campuchia nêu bật các thỏa thuận hợp tác về thương mại, an ninh

Tại Campuchia, báo Khmer Times, Cambodianess, Hãng Thông tấn quốc gia Campuchia (AKP) và Fresh News đã đăng tải nhiều bài viết về chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng, đặc biệt quan tâm đến các thỏa thuận hợp tác và triển vọng phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Ngày 11/10, tờ Khmer Times đăng bài viết với tiêu đề "Thủ tướng Việt Nam kết thúc chuyến thăm chính thức Campuchia với các thỏa thuận quan trọng về thương mại và an ninh".

Tờ báo cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng hai nước đã chứng kiến lễ ký kết 6 thỏa thuận quan trọng trong các lĩnh vực an ninh, phòng chống ma túy, thương mại, văn hóa và giáo dục. Cùng với đó, doanh nghiệp hai nước đã trao đổi 5 văn kiện kinh tế tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026.

Khmer Times nhận định chuyến thăm góp phần củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy hội nhập kinh tế giữa hai nước, đồng thời hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia vào năm 2027.

Cùng đề cập đến các kết quả hợp tác thực chất, trang Cambodianess ngày 10/10 đăng bài "Campuchia và Việt Nam tăng cường quan hệ qua 6 thỏa thuận, tái khẳng định mục tiêu thương mại 20 tỷ USD".

Theo Cambodianess, tại cuộc hội đàm ở Cung Hòa bình, Thủ tướng hai nước đã hoan nghênh những tiến triển trong quan hệ song phương, nhất trí nâng tầm quan hệ lên một mức độ mới, đồng thời thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác về chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, năng lượng, giáo dục, đào tạo nghề, kết nối hạ tầng và du lịch.

Hai bên cũng trao đổi về việc đẩy mạnh giao lưu nhân dân, đặc biệt là giao lưu thanh niên giữa các tỉnh biên giới.

Đáng chú ý, Cambodianess dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hàng hóa của Campuchia sang Việt Nam đạt gần 3 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh thương mại, tờ báo cũng đề cập đến những chuyển biến trong hợp tác du lịch. Năm 2025, Campuchia đón hơn 1 triệu lượt khách Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường khách quốc tế lớn nhất của nước này. Ở chiều ngược lại, lượng du khách Campuchia đến Việt Nam tăng 45% so với năm 2024.

Trong khi đó, Hãng Thông tấn quốc gia Campuchia (AKP) ngày 10/10 đưa tin Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, đồng thời đăng tải thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia về kết quả chuyến thăm.

Cùng ngày, Fresh News đăng bài "Campuchia và Việt Nam nhất trí nâng tầm quan hệ song phương lên một tầm cao mới", nhấn mạnh kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Phnom Penh ngày 9/10, trong đó hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực then chốt.

Qua các bài viết, truyền thông Lào và Campuchia đều đánh giá tích cực chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng, đồng thời nhấn mạnh những kết quả cụ thể và định hướng hợp tác trong thời gian tới. Nếu truyền thông Lào tập trung làm nổi bật ý nghĩa chính trị, tính đặc biệt của quan hệ song phương và các dự án hợp tác chiến lược, thì báo chí Campuchia dành nhiều sự quan tâm đến các thỏa thuận về thương mại, an ninh, đầu tư và mục tiêu thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước./.