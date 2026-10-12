Cử tri lo ngại video AI có nội dung xấu độc trên mạng xã hội

Chiều 12-10, tiếp tục chương trình phiên họp thứ bảy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9-2026.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày dự thảo báo cáo. Ảnh: media.quochoi.vn

Trình bày dự thảo báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9-2026 tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, bày tỏ sự phấn khởi, đánh giá cao các hoạt động của Quốc hội, Chính phủ trong thời gian qua đã góp phần kịp thời hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cử tri và nhân dân mong muốn mọi chủ trương, chính sách, pháp luật đều được triển khai đồng bộ, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Bên cạnh đó, có một số vấn đề nổi lên được cử tri, nhân dân quan tâm, phản ánh, như: Về tình trạng quá tải công việc của cán bộ, công chức cấp xã; về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, thuốc chữa bệnh giả, chất cấm trong chăn nuôi; về tình trạng ngập lụt tại nhiều tỉnh, thành phố trong thời gian qua; về tình trạng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt chưa kịp thời, chưa đúng quy định; tình trạng ô nhiễm tiếng ồn ở khu dân cư do hát karaoke, tụ tập ăn nhậu kéo dài, sử dụng loa phường sai quy định; tình trạng học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tình trạng chậm trễ trong việc cấp, tách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cử tri và nhân dân cũng phản ánh sự ảnh hưởng từ các nội dung xấu độc của video AI ngắn trên các nền tảng mạng xã hội tạo tâm lý gây nghiện, ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng, hành động người dùng, khả năng tập trung, thói quen sử dụng điện thoại (đặc biệt thế hệ trẻ); giá xăng dầu được điều chỉnh tăng tại các kỳ điều hành tác động đến chi phí sản xuất, giá hàng hóa và đời sống nhân dân; người lao động bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội…

Về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho biết, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, có 855 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã có 854 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt tỷ lệ 99,9%.

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga trình bày dự thảo báo cáo. Ảnh: media.quochoi.vn

Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận 44 báo cáo với 2.814 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước; 2.805 ý kiến, kiến nghị thông qua nền tảng Mặt trận số 24/7.

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ chính sách pháp luật và tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và nhà ở.

Theo đó, đặc biệt quan tâm khi xem xét, thông qua các dự thảo sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Văn bản quy phạm pháp luật... bảo đảm đồng bộ, khách quan, khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong thực tế, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đồng thời, bảo đảm vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong luật, các văn bản hướng dẫn thi hành các luật này. Cùng với đó, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất hợp lý, thủ tục đơn giản, phát huy hiệu quả các cơ chế bảo lãnh tín dụng. Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất kinh doanh, đóng góp chung vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện và có thêm các biện pháp căn cơ, chiến lược nhằm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và tội phạm công nghệ cao, nhất là các thủ đoạn sử dụng công nghệ nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân để lừa đảo.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, khắc phục nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy tại nhà ở, nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, đồng thời triển khai hiệu quả các giải pháp phòng chống tai nạn giao thông, nhất là giao thông đường thủy và đuối nước ở trẻ em.

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất); cho ý kiến đối với báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; cho ý kiến (lần 3) về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và một số nội dung khác.