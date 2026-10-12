Sẵn sàng diễn tập chiến thuật bắn đạn thật lực lượng phòng không khu vực phía Nam năm 2026 tại thành phố Đồng Nai

Khối các đơn vị chủ lực duyệt đội ngũ trong lễ tổng duyệt. Ảnh: Nguyễn Ân

Tham gia tổng duyệt có thủ trưởng các lực lượng phòng không thuộc các Quân khu: 5, 7, 9; Quân đoàn 34; Bộ Tư lệnh các vùng Hải quân: 3, 4, 5 thuộc Quân chủng Hải quân và lực lượng diễn tập.

Khối lực lượng vũ trang Quân khu 7, trong đó có thành phố Đồng Nai tham gia tổng duyệt. Ảnh: Nguyễn Ân

Trong chương trình, các lực lượng tập trung các nội dung tổng duyệt như: kiểm tra, thống nhất đội hình, đội ngũ; thứ tự, vị trí các khối tham gia; động tác điều hành, chỉ huy và công tác phối hợp giữa các lực lượng trong lễ khai mạc. Đồng thời rà soát toàn bộ chương trình, kịch bản điều hành, hệ thống âm thanh, trang trí khánh tiết, bảo đảm sự thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện.

Lực lượng của Quân chủng Hải quân và Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Nguyễn Ân

Theo dõi và trực tiếp kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Cục trưởng Cục Phòng không Lục quân, Phó Chủ nhiệm Phòng không toàn quân biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực tập luyện của các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập đã chuẩn bị, tổng duyệt và sẵn sàng cho lễ khai mạc diễn tập vào sáng mai 13-10.

Khối duyệt đội ngũ của Quân chủng Hải quân trong lễ tổng duyệt. Ảnh: Nguyễn Ân

Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát kỹ từng nội dung, khâu tổ chức; kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, nhất là trong công tác điều hành, hiệp đồng, duy trì đội hình và thực hiện nghi lễ. Chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng; bảo đảm buổi lễ khai mạc diễn ra trang trọng, thống nhất, đúng kế hoạch và tuyệt đối an toàn.